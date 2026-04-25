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Política | 25-04-2026 18:00

Cartaxo melhora contas, encaixa 6,3 milhões e corta dívida em 6,2 milhões

Cartaxo melhora contas, encaixa 6,3 milhões e corta dívida em 6,2 milhões
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Município do Cartaxo fechou 2025 com saldo líquido positivo de 6,3 milhões de euros e uma redução do excesso de dívida de cerca de 6,2 milhões, mas continua preso ao peso financeiro do Fundo de Apoio Municipal.

A Câmara do Cartaxo aprovou por maioria a prestação de contas de 2025, num exercício marcado por um resultado líquido positivo de 6,3 milhões de euros e por uma redução do excesso de dívida face ao limite legal em cerca de 6,2 milhões. Os documentos financeiros foram aprovados com os votos favoráveis do PSD e as abstenções do PS e do Chega. Segundo o município, a receita líquida atingiu os 38,3 milhões de euros, mais 7,5 milhões do que em 2024, enquanto a despesa paga subiu para 37,9 milhões, um aumento de 8,5 milhões de euros face ao ano anterior. A execução orçamental fixou-se nos 90% do lado da receita e nos 73% do lado da despesa, permitindo alcançar um equilíbrio orçamental de 6,4 milhões de euros.
Citado em comunicado, o presidente da câmara, João Ferreira Heitor, fala em “contas equilibradas e sustentáveis” e diz que os resultados reflectem uma gestão “prudente, responsável e focada na qualidade de vida das pessoas”. O autarca sustenta que a actual situação financeira permite ao município “olhar para o futuro com confiança” e continuar a investir no território e na comunidade. A autarquia refere ainda que a despesa municipal foi repartida entre a manutenção do espaço público e dos equipamentos municipais, o reforço de áreas essenciais como saúde, educação, limpeza urbana e mobilidade, e também a modernização do concelho através de projectos estruturantes e da aquisição de equipamentos e terrenos.
Apesar da evolução positiva dos principais indicadores, o município continua condicionado pelo peso da dívida associada ao Fundo de Apoio Municipal. No final de 2025, a dívida total do Cartaxo cifrava-se em 44.273.886,36 euros. Ainda assim, os documentos indicam que a autarquia cumpriu integralmente o plano de ajustamento municipal e fechou o ano sem pagamentos em atraso.

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