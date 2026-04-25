Junta da Póvoa e Forte da Casa prepara mudanças no executivo e nas equipas operacionais

O presidente da Junta da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa vai propor para votação, na próxima assembleia de freguesia, dois nomes para integrarem o executivo. Na mesma reunião terá de ser eleita a nova presidência da assembleia, depois da demissão de Luísa Santos. Executivo da União de Freguesias está ainda a mexer nas equipas de rua e pretende assumir mais competências.

O presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, António Inácio, eleito pela coligação Nova Geração (PSD/IL), avançou a O MIRANTE que vai propor os nomes de Célia Nota e Patrícia Fernandes para integrarem o executivo da junta. Recorde-se que renunciaram ao cargo dois eleitos do PSD, Maria João Marques e Bruno Marquitos, que regressaram aos seus lugares na bancada da assembleia de freguesia e ainda não foram substituídos. Na próxima reunião da assembleia, que deve acontecer no final deste mês, o autarca vai propor que as duas eleitas, que estão na bancada da Nova Geração, possam ir para o executivo.

Na mesma reunião será escolhida a nova presidência da assembleia de freguesia, no âmbito do acordo existente entre a Nova Geração e o Chega, e tendo em conta a demissão da anterior presidente da mesa, Luísa Santos, no final do mês de Março. O presidente da junta manifestou expectativa de que “tudo corra dentro da normalidade” e assegurou disponibilidade para manter um entendimento político alargado.

Luz nunca foi paga no Mercado do Forte da Casa

A situação do Mercado do Forte da Casa continua por regularizar com a câmara. Segundo o autarca, o terreno foi cedido à Câmara de Vila Franca de Xira no tempo da presidente Maria da Luz Rozinha, mas desde essa altura “a iluminação do mercado não estava feita de acordo com as regras”, sendo que ao longo dos anos “a luz nunca foi paga”.

Sobre a reabilitação do edifício, António Inácio diz que aguarda reunião com o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira. A equipa técnica do município já está a fazer um levantamento dos problemas do mercado e o objectivo é ter abertas as lojas durante a semana.

O presidente de junta garante ainda estar em curso um levantamento do número de casos de sem-abrigo na união de freguesias, em colaboração com a câmara. Recentemente foi retirada da rua uma pessoa que vivia na Praça das Flores, mas que acabou por regressar ao local ao fim de alguns dias. “A informação que tenho pela senhora vereadora Manuela Ralha é que esta pessoa foi realojada durante duas semanas. Mas isto não resolve, tem de ser encontrada uma solução diferente para realojar as pessoas, por um período mais alargado, e a junta encontrar forma de as integrar no mercado de trabalho”, defende.

Executivo quer assumir zonas verdes e podas

O actual executivo pretende ainda voltar a assumir competências delegadas da câmara e que tinham sido “devolvidas” ao município no mandato anterior, mas acompanhadas pelo respectivo pacote financeiro. Uma delas é a manutenção de zonas verdes, como os três parques urbanos da vila do Forte da Casa. Outra é a poda de árvores. “Não é possível manter um conjunto de árvores a passar por cima dos prédios, incomodar muitas pessoas e, em alguns casos, com risco de as árvores, a qualquer momento, poderem cair. Nós também podemos ter um técnico que avalie estas situações”, sublinha.

O site da junta continua desactualizado, ainda com a composição do anterior executivo. Sobre esta matéria, o autarca diz que tem duas reuniões marcadas com empresas para manutenção do site e comprometeu-se a actualizar a página antes da próxima assembleia.

O edil volta a afirmar que o número de trabalhadores da junta é suficiente para tudo o que há para fazer, mas havia um problema na organização das equipas. “A ideia que tenho é que há trabalhadores suficientes, porque a junta gasta 76% do orçamento com pessoal. Todas as equipas vão em breve funcionar de forma diferente, vamos ver como é que os encarregados vão reagir”, vinca.