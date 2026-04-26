Autarca de Alhandra novamente criticado por causa de painéis no meio de passeios partilhe no Facebook Presidente da junta de Alhandra voltou a ser atacado na última semana em todas as frentes, assembleia de freguesia e câmara municipal, por causa dos polémicos painéis publicitários colocados no meio de alguns passeios da vila. “Um deles não é um passeio”, disse o autarca, para espanto geral.

Uma gestão despreocupada de utilização do espaço público e um ataque aos peões: foi desta forma que vários autarcas da Câmara de Vila Franca de Xira e da Assembleia de Freguesia da União de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz classificaram na última semana a decisão da junta de freguesia de instalar vários painéis de publicidade (Mupis) em passeios de Alhandra.

A polémica em torno das estruturas continua a dar que falar, ainda mais depois da última assembleia de freguesia, quando Nuno Marques da Silva, presidente da junta, considerou que o passeio existente na rua Miguel Bombarda “não é um passeio” mas sim uma “delimitação entre a estrada e o estacionamento” que disse ter fruição nula da comunidade.

Fábio Mousinho Pinto, vereador da coligação Nova Geração (PSD/IL) na Câmara de VFX, manifestou, tal como o Chega, a sua preocupação com a gestão que classificou de despreocupada do espaço público em Alhandra. “Só porque a a instalação destes painéis foi aprovada em assembleia de freguesia o bom senso não desaparece por despacho e a legalidade de uma decisão não deve fazer desaparecer o pensamento racional. As nossas freguesias podem ter mupis de publicidade mas a sua implementação deve atender às sensibilidades de cada local, o que não acontece em Alhandra”, criticou. Para o autarca a estética urbana e a mobilidade não podem ser sacrificadas por este tipo de estruturas.

Já o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), empurrou a responsabilidade do caso para a junta de freguesia e questionou se não valerá a pena inverter essa delegação de competências das juntas novamente para o município. O autarca diz que já pediu à fiscalização municipal para acompanhar as próximas colocações de publicidades no espaço público do concelho e para “intervir até onde a câmara conseguir”, nomeadamente no que diz respeito às questões da mobilidade da comunidade.