Abrantes fecha 2025 com mais receita, mais investimento e saldo positivo

A Câmara de Abrantes aprovou na terça-feira, 14 de Abril, a prestação de contas relativa a 2025, encerrando o exercício com um aumento da receita, mais investimento e um resultado líquido positivo de cerca de 2,4 milhões de euros. As contas revelam também um património líquido superior a 207 milhões de euros, num quadro que o executivo apresenta como de estabilidade financeira. De acordo com os dados apresentados, o município alcançou uma receita total de 61,2 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução de 103% e um crescimento de 12% face ao ano anterior. A receita corrente subiu 13% e a receita de capital cresceu 8%, indicadores que traduzem uma evolução positiva da capacidade financeira da autarquia.

Do lado da despesa, o total executado cifrou-se em 43,3 milhões de euros, correspondendo a uma taxa de execução de 73%. A despesa corrente teve uma execução de 84%, enquanto a despesa de capital ficou nos 58%. Ainda assim, esta última registou um crescimento expressivo de 50%, reflectindo um reforço do investimento municipal ao longo do ano. No que respeita às Grandes Opções do Plano, a execução foi de 59% no Plano Plurianual de Investimentos, 76% no Plano de Actividades Municipal e 84% nas acções extra-plano.

As transferências para as juntas de freguesia ultrapassaram os 3,3 milhões de euros em 2025, reforçando o apoio da câmara às estruturas locais. Também o apoio às famílias aumentou 47%, enquanto o apoio ao associativismo registou uma ligeira diminuição. A situação financeira do município mantém-se, segundo o executivo, sob controlo. No final de 2025, a dívida total ascendia a 54,1 milhões de euros, com uma variação de 3,3%. Já o prazo médio de pagamento a fornecedores fixou-se em apenas quatro dias, um indicador apontado como muito positivo em termos de gestão financeira.

Nos serviços municipalizados, destaca-se o aumento de 6,1% no volume de água facturada e uma taxa de conformidade da qualidade da água de 99,9%. Na área dos resíduos, a recolha de biorresíduos subiu 23%, evidenciando o reforço da aposta do município em políticas de sustentabilidade.