Bombeiros de Ourém reforçam fileiras com 14 operacionais no 25 de Abril

A cerimónia de promoção da recruta conjunta dos Bombeiros do Concelho de Ourém decorreu na manhã de 25 de Abril, na Praça D. Maria II, num momento simbólico de reconhecimento público aos Soldados da Paz e ao compromisso que assumem perante a comunidade. Depois de um ano de formação, conhecimento e treino operacional, 14 elementos da recruta 2025/2026 prestaram juramento e foram promovidos a Bombeiros de 3.ª, assumindo a divisa “Vida por Vida”. A cerimónia serviu também para apresentar os 19 novos estagiários que integram a recruta 2026/2027, confirmando a vitalidade do projecto de formação conjunta iniciado no concelho em 2024.

Em representação dos comandantes das corporações concelhias, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourém, Guilherme Isidro, destacou a abnegação, o espírito altruísta e a disponibilidade permanente dos bombeiros. O presidente da Câmara Municipal de Ourém sublinhou o papel insubstituível das corporações no bem-estar da população e valorizou o sucesso da recruta conjunta como exemplo de união de esforços. O autarca reafirmou ainda o apoio do município aos bombeiros, recordando o reforço de 15% das verbas anuais e a proposta de atribuição de uma ambulância a cada corporação do concelho.