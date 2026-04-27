uma parceria com o Jornal Expresso
27/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 27-04-2026 13:54

Bombeiros de Ourém reforçam fileiras com 14 operacionais no 25 de Abril

Bombeiros de Ourém reforçam fileiras com 14 operacionais no 25 de Abril
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Praça D. Maria II acolheu, nas comemorações do 25 de Abril, a cerimónia de promoção da recruta conjunta dos bombeiros do concelho de Ourém. O momento marcou a entrada de 14 novos Bombeiros de 3.ª e a apresentação de 19 estagiários para a próxima recruta.

A cerimónia de promoção da recruta conjunta dos Bombeiros do Concelho de Ourém decorreu na manhã de 25 de Abril, na Praça D. Maria II, num momento simbólico de reconhecimento público aos Soldados da Paz e ao compromisso que assumem perante a comunidade. Depois de um ano de formação, conhecimento e treino operacional, 14 elementos da recruta 2025/2026 prestaram juramento e foram promovidos a Bombeiros de 3.ª, assumindo a divisa “Vida por Vida”. A cerimónia serviu também para apresentar os 19 novos estagiários que integram a recruta 2026/2027, confirmando a vitalidade do projecto de formação conjunta iniciado no concelho em 2024.
Em representação dos comandantes das corporações concelhias, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourém, Guilherme Isidro, destacou a abnegação, o espírito altruísta e a disponibilidade permanente dos bombeiros. O presidente da Câmara Municipal de Ourém sublinhou o papel insubstituível das corporações no bem-estar da população e valorizou o sucesso da recruta conjunta como exemplo de união de esforços. O autarca reafirmou ainda o apoio do município aos bombeiros, recordando o reforço de 15% das verbas anuais e a proposta de atribuição de uma ambulância a cada corporação do concelho.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região