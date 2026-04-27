Câmara de Almeirim desiste de segunda creche por aumento de custos e falta de apoio

O presidente da Câmara de Almeirim, Joaquim Catalão, afirma que o município não pode avançar com a construção da segunda creche municipal prevista para o palacete junto ao Jardim da República devido ao aumento significativo do custo da obra. “Foi solicitada uma estimativa que dá a obra mais cara em cerca de 900 mil euros”, explica o autarca a O MIRANTE, sublinhando que o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que já só cobria 18% do investimento, já nem sequer pode ser utilizado.

A nova avaliação coloca o custo total em 3,4 milhões de euros, valor que a autarquia considera incomportável, tendo em conta as outras obras em curso e o facto de suportar o custo sem comparticipações nacionais ou europeias. Joaquim Catalão sublinha que a desistência da creche não resulta apenas do custo da obra, mas também da avaliação das necessidades actuais do concelho. Segundo uma avaliação recente e a auscultação das instituições particulares de solidariedade social, o autarca explica que a valência de creche não regista grandes problemas, lembrando que a santa casa da misericórdia vai abrir mais 30 vagas.

Perante este cenário, o autarca considera que pode não fazer sentido, no contexto actual e de futuro, estar a fazer uma creche para 92 lugares, apontando para uma reformulação do projecto no futuro. O edifício poderá vir a acolher uma resposta diferente daquela que estava inicialmente prevista. Pode ser pensada uma solução mista, que além de creche sirva também de jardim‑de‑infância, onde se começam a sentir algumas carências, refere. O autarca considera que esta opção poderá responder melhor às necessidades actuais das famílias e do sistema educativo local.

A primeira creche municipal em Almeirim e na região foi inaugurada em 2023 resultando da adaptação do antigo posto da GNR, que funcionou também como tribunal. Um investimento de 1,3 milhões de euros só em obras, uma vez que a autarquia já era a proprietária do edifício. O então presidente da câmara viu nesta área uma marca do seu mandato e avançou logo com a ideia de fazer uma segunda creche, ideia que ganhou mais força quando conseguiu que a gratuitidade do serviço fosse estendida às creches municipais.

Ainda nesse ano, Pedro Ribeiro, que agora é vereador na oposição em Santarém, anunciava os projectos de arquitectura e de engenharia, e garantia em 2024 o lançamento do concurso público para a reconstrução do palacete adquirido por 250 mil euros, mas não houve empresas interessadas na empreitada.