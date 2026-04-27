Sérgio Oliveira defende Abril como vitória de todos os democratas e alerta para reformas adiadas

A comemoração dos 52 anos do 25 de Abril serviu de ponto de partida para uma reflexão de Sérgio Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Constância, sobre a democracia, a liberdade e os desafios que Portugal continua a enfrentar. O autarca recordou que a Revolução de 1974 pôs fim a quase meio século de ditadura, devolvendo aos portugueses direitos fundamentais, terminando a guerra colonial e abrindo caminho à autodeterminação dos antigos territórios coloniais.

O presidente da Câmara de Constância sublinhou que Abril não foi uma vitória de uma parte do país contra outra, mas sim “a vitória de todos os democratas de esquerda e de direita”, fundadora de uma democracia pluralista, europeia e aberta ao mundo. Sérgio Oliveira criticou ainda os discursos que procuram responsabilizar o regime democrático e a Constituição de 1976 pelos males do país, considerando essa leitura “uma profunda injustiça” e “uma falácia”. Lembrou que antes do 25 de Abril não existiam liberdade de imprensa, separação de poderes ou escrutínio público da classe política.

Sem desvalorizar os problemas actuais, apontou reformas adiadas na saúde, justiça, administração pública, habitação, ordenamento do território e respostas sociais para idosos. Defendeu políticos com sentido de missão, capacidade de decisão e conhecimento da realidade, bem como renovação nos cargos públicos. A intervenção terminou com um apelo à tolerância, ao diálogo e ao compromisso, defendendo que problemas complexos não se resolvem com soluções fáceis, mas com consensos amplos e participação das instituições, profissionais, académicos e cidadãos. “Conviver, partilhar e respeitar” são valores essenciais para dignificar a política e o serviço público, vincou.