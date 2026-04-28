Azambuja reforça frota com veículos de emissões nulas

A Câmara de Azambuja adquiriu duas novas carrinhas de emissões nulas, 100% eléctricas (modelo Ford Transit Custom Kombi L2 de nove lugares), destinadas ao transporte escolar. A aquisição resulta de um investimento municipal de 72.540 euros (+ IVA) e enquadra-se no compromisso assumido no Roteiro para a Neutralidade Carbónica de Azambuja para 2050 e Plano Municipal de Ação Climática, para a descarbonização no concelho.



O objectivo, explica o município presidido por Silvino Lúcio (PS), passa pela substituição das viaturas de grande circulação da sua frota, e consideradas poluentes, contribuindo para a redução da emissão de gases com efeito de estufa e do nível de ruído em meio urbano. A autarquia acredita que “menor impacto ambiental destes meios de transporte limpos, proporcionará uma melhor qualidade de vida” para a população.