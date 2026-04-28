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Política | 28-04-2026 07:00

Francisco Dinis passa a tempo inteiro e Elvira Sequeira perde Urbanismo na Câmara de Torres Novas

Francisco Dinis passa a tempo inteiro e Elvira Sequeira perde Urbanismo na Câmara de Torres Novas
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Distribuição de pelouros entre os três eleitos do PS que governam o município com minoria sofre mudanças seis meses após arranque do mandato.

O vereador na Câmara de Torres Novas, Francisco Dinis (PS) passou a assumir o cargo que ocupa no executivo municipal a tempo inteiro e recebeu novos pelouros. A decisão foi tornada pública pelo município, explicando que o presidente do município, José Trincão Marques, procedeu à nomeação do vereador em regime de tempo inteiro até final do mandato com efeitos a partir de 1 de Maio deste ano.

Além dessa alteração, José Trincão Marques, no uso das competências que lhe estão legalmente conferidas, procedeu também à redistribuição de pelouros. Assim, Francisco Dinis passa a assumir também os pelouros da Saúde e Ligação às Freguesias, que inicialmente estavam à responsabilidade de Trincão Marques e se juntam aos seus sete iniciais (Desporto, Juventude, Mercados e Feiras, Mobilidade e Transportes, StartUp, Cemitérios e Frota Automóvel).

Outra novidade foi a passagem do pelouro do Urbanismo, que estava entregue à vice-presidente Elvira Sequeira, para José Trincão Marques que passa a ter a seu encargo os pelouros: Obras Públicas; Ordenamento do Território, Urbanismo, Ambiente e Património Natural; Administração, Finanças e Recursos Humanos; Cultura, Teatro Virgínia e Eventos Culturais; Comunicação e Imagem; Arquivo Municipal; Protecção Civil; Captação de Investimento e Programas Comunitários; Cooperação Externa e Relações Institucionais.

Por sua vez, Elvira Sequeira recebeu do presidente os pelouros da Segurança e do Turismo que se juntam aos que já assumia deste o início do mandato (Educação; Associativismo; Habitação; Acção Social; Bem Estar Animal; Bibliotecas Municipais; Modernização Administrativa e Novas Tecnologias.

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