Autarcas contestam gestão e comunicação do executivo de António Inácio

Falta de comunicação da renúncia da presidente da mesa e o atraso na entrega de documentos motivaram críticas dos eleitos ao executivo da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. A oposição aponta falta de rigor e transparência.

Os eleitos na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa acusaram ontem à noite o executivo liderado por António Inácio de falta de rigor e transparência.

Marco Santos, eleito pela CDU, lamentou ter sabido apenas por O MIRANTE que a presidente da mesa da assembleia, Luísa Santos, tinha renunciado ao cargo. Também a bancada do PS lamentou esta situação, uma vez que todos os autarcas deviam ter sido informados por escrito da renúncia, dos motivos e de como iria ser feita a substituição da ex-eleita.

Os autarcas do PS, Livre e CDU lamentaram ainda que o executivo não tenha enviado atempadamente os documentos para análise, sendo que parte dos mesmos só foi entregue no próprio dia. “Como vamos votar o ponto oito sem documentos, tirando um e-mail às sete da tarde a dizer que vão ser entregues hoje na assembleia de freguesia? Isto é ilegal”, disse Luís Prazeres, do PS.

David Alves, da Coligação Nova Geração (PSD/IL), partido pelo qual foi eleito António Inácio, lamentou o atraso na entrega dos documentos, mas referiu que, por lei, os mesmos tinham de ser votados e, por isso, chumbaram o adiamento e a marcação de uma assembleia extraordinária.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.