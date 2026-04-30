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Política | 30-04-2026 12:00

Entroncamento celebrou Abril entre a memória e os desafios por cumprir

Entroncamento celebrou Abril entre a memória e os desafios por cumprir
Sessão solene incluiu homenagens aos operacionais que actuaram durante a tempestade Kristin - foto O MIRANTE
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Entroncamento celebrou o 25 de Abril com uma sessão solene onde a memória da Revolução foi cruzada com avisos sobre os desafios actuais da democracia.

O Entroncamento assinalou o 25 de Abril com uma sessão solene no Centro Cultural marcada pela evocação da Revolução dos Cravos, por apelos à defesa da democracia e pelo reconhecimento público aos operacionais que estiveram na linha da frente durante a tempestade Kristin. Na intervenção principal, o presidente da câmara, Nelson Cunha, defendeu que a liberdade conquistada em 1974 continua a exigir respostas concretas no presente. O autarca afirmou que, mais de 50 anos depois, muitos portugueses continuam a sentir que há promessas de Abril por cumprir, sobretudo quando confrontados com dificuldades no acesso à habitação, aos serviços públicos ou a melhores condições de vida. “A democracia só se fortalece quando responde realmente às necessidades das pessoas”, sublinhou, acrescentando que celebrar Abril não pode limitar-se à memória, devendo traduzir-se em responsabilidade, proximidade e acção.
Nelson Cunha destacou ainda o papel do 25 de Novembro de 1975 na consolidação da democracia plural em Portugal. Já o presidente da assembleia municipal, Sérgio Belejo, centrou a sua intervenção na importância de preservar a liberdade e de valorizar os 50 anos do poder local democrático, que classificou como uma “segunda revolução” pela forma como transformou o país e o Entroncamento. Os representantes partidários com assento na assembleia deixaram diferentes leituras sobre o legado de Abril, entre o reconhecimento dos direitos conquistados e críticas ao que ainda falta concretizar. A sessão contou também com a declamação de poemas de alunos, momentos musicais e uma homenagem às entidades envolvidas na resposta à tempestade Kristin.

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