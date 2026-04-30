Salvaterra de Magos assinalou Abril com apelos à participação cívica

Salvaterra de Magos assinalou o 25 de Abril de 1974 com uma sessão solene onde a memória da Revolução dos Cravos serviu também de ponto de partida para apelos à participação cívica e à defesa activa da democracia. Na cerimónia, o presidente da assembleia municipal, Francisco Maia Pereira, sublinhou que o concelho celebrava “uma das datas mais marcantes da nossa história colectiva”, lembrando que Abril trouxe “a liberdade, a democracia e o direito de escolher, de participar e de construir o nosso próprio futuro”. O autarca destacou ainda o impacto da Revolução nos territórios rurais, onde “nasceu o poder local democrático” e autarquias “mais próximas, mais humanas e mais responsáveis perante as pessoas”.

A presidente da câmara municipal, Helena Neves, centrou a sua intervenção na necessidade de preservar a democracia, evocando mensagens simbólicas de Abril, como “o voto é a arma do povo”. A autarca alertou para a crescente abstenção e para o afastamento das gerações mais jovens, considerando que “a celebração deste dia parece-me ir perdendo algum fulgor”. Helena Neves deixou um apelo claro à participação dos cidadãos na vida democrática. “Temos, sem qualquer dúvida, de preservar a democracia. E nunca a dar como facto adquirido”, afirmou, defendendo que a melhor forma de honrar Abril é através do voto, da cidadania activa e de uma exigência permanente perante quem exerce funções públicas.