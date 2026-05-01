Alpiarça enche Mercado para celebrar Abril e defender a liberdade

O Mercado Municipal de Alpiarça encheu-se na noite de 25 de Abril para a sessão solene da Assembleia Municipal evocativa da Revolução dos Cravos, numa cerimónia marcada por discursos de forte carga política, memória histórica e apelos à participação cívica. A presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, Regina Ferreira (PS), sublinhou a necessidade de manter vivos os valores de Abril num tempo em que a democracia volta a ser confrontada com ameaças internas e externas. “A democracia exige respeito, exige diálogo, exige responsabilidade. E exige também memória”, afirmou, lembrando os anos da ditadura.

Também a presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona (PS), defendeu que Abril não pode ser apenas uma evocação anual, mas antes um compromisso permanente com o presente e o futuro. A autarca alertou para o crescimento do populismo, da desinformação e do afastamento dos cidadãos da vida pública, defendendo a educação e o pensamento crítico como armas essenciais para proteger a liberdade. Dirigindo-se sobretudo aos mais jovens, deixou um aviso claro: “A democracia não está garantida para sempre”.

As várias forças políticas representadas na assembleia municipal deram também o seu contributo. Joana Marques, do PS, destacou o papel das novas gerações na continuidade do projecto democrático e a importância da igualdade de oportunidades e dos direitos das mulheres. Ricardo Pedro, do Chega, defendeu que o 25 de Abril deve ser uma data de todos os portugueses, apontando dificuldades económicas e sociais que ainda condicionam a liberdade plena. Pela CDU, Carolina Pereira valorizou as conquistas de Abril no acesso à educação, à autonomia e à igualdade de direitos, alertando para o perigo de as considerar adquiridas.

A noite prosseguiu com o espectáculo “Liberdade em Flor – A História Cantada do 25 de Abril”, pelo Coro Infanto-juvenil Os Traquinas. À meia-noite, procedeu-se ao hastear da bandeira no jardim lateral ao Mercado, com a Banda da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1.º de Dezembro e os Bombeiros Municipais.