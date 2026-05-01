Presidente da Câmara de Santarém deixa compromissos e recados ao Governo no 25 de Abril

O discurso do presidente da Câmara de Santarém na habitual cerimónia de celebração do 25 de Abril foi para lá das palavras de circunstância, com João Leite (PSD) a defender o reforço do municipalismo e a deixar dois compromissos para o actual mandato: a transferência da estátua evocativa de Salgueiro Maia para a entrada principal da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC) e a construção da primeira fase do Museu de Abril e dos Valores Universais (MAVU) na EPC, projecto falado há uma década. No Jardim dos Cravos, onde se realizou a sessão e está localizada a estátua de Salgueiro Maia, vai nascer um memorial em homenagem aos militares que integraram a coluna da EPC que marchou sobre Lisboa na madrugada de 25 de Abril de 1974.

No seu discurso, João Leite apontou o poder local como uma das mais sólidas conquistas da revolução, defendendo que é pertinente “repensar, com maturidade, o modelo de governação local”. E deixou clara a defesa do princípio de que “quem vence as eleições autárquicas deve governar e formar o seu executivo, tal como acontece na formulação do governo nacional ou nos governos regionais”, enquanto “quem fiscaliza a acção governativa no poder local — as assembleias municipais — deve ter competências reforçadas para o efeito”.

Em defesa das suas convicções deixou mesmo um exemplo concreto. “O arranque do actual mandato autárquico em Santarém evidencia bem a necessidade de reflectirmos sobre o modelo de funcionamento e de governação do poder local. Não fora o prevalecer do bom senso de uma parte do executivo, o presidente da câmara não disporia, ainda hoje, das competências delegadas indispensáveis à gestão corrente do município, o que teria comprometido a tomada de decisões do quotidiano e a concretização do projecto sufragado pelos cidadãos”, disse. Uma referência ao voto contra do PS à delegação de competências no presidente, de autorizar despesas entre 150 mil e 350 mil euros sem necessidade de deliberação do executivo, que poderia ter chumbado essa proposta, no actual contexto de maioria relativa da AD (PSD/CDS), caso o vereador do Chega não se tivesse abstido.

As comemorações do 25 de Abril em Santarém contaram com a habitual homenagem a Salgueiro Maia e uma série de discursos de autarcas, de representantes de associações e da neta de Salgueiro Maia, Daniela, para além da participação das bandas filarmónicas do concelho, que fecharam a cerimónia com a interpretação do clássico “Grândola, Vila Morena”.