Salvaterra actualiza comissão e afina resposta aos incêndios

A Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Salvaterra de Magos reuniu-se segunda-feira, 27 de Abril, juntando agentes e entidades com responsabilidades na prevenção e combate aos incêndios rurais.

Na reunião foi formalizada a actualização da composição da comissão, na sequência da mudança do executivo municipal, e aprovado o Plano Operacional Municipal 2026, instrumento que visa reforçar a articulação entre todas as entidades envolvidas na preparação do período crítico.

Entre os temas abordados estiveram ainda o reforço da capacidade operacional do município com novos equipamentos de gestão de combustível, as medidas de prevenção em curso, a articulação com as forças de segurança e a melhoria dos sistemas de comunicação e gestão de ocorrências de protecção civil.