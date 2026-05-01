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Política | 01-05-2026 07:00

Salvaterra actualiza comissão e afina resposta aos incêndios

Salvaterra actualiza comissão e afina resposta aos incêndios
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Agentes e entidades com responsabilidades na prevenção e combate estiveram reunidos para articular medidas, actualizar procedimentos e preparar a resposta operacional no concelho.

A Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Salvaterra de Magos reuniu-se segunda-feira, 27 de Abril, juntando agentes e entidades com responsabilidades na prevenção e combate aos incêndios rurais.
Na reunião foi formalizada a actualização da composição da comissão, na sequência da mudança do executivo municipal, e aprovado o Plano Operacional Municipal 2026, instrumento que visa reforçar a articulação entre todas as entidades envolvidas na preparação do período crítico.
Entre os temas abordados estiveram ainda o reforço da capacidade operacional do município com novos equipamentos de gestão de combustível, as medidas de prevenção em curso, a articulação com as forças de segurança e a melhoria dos sistemas de comunicação e gestão de ocorrências de protecção civil.

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