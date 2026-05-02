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Política | 02-05-2026 15:00

25 de Abril na Chamusca assinalado com homenagem aos bombeiros no dia de aniversário

25 de Abril na Chamusca assinalado com homenagem aos bombeiros no dia de aniversário
Momento evocativo juntou diferentes gerações ligadas à corporação  - foto O MIRANTE
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Cerimónias do 25 de Abril na Chamusca juntaram a celebração da Liberdade à homenagem aos bombeiros voluntários, que assinalaram 76 anos de actividade ao serviço da população, num momento marcado pela memória dos que fizeram a história da corporação.

As cerimónias do 25 de Abril na Chamusca tiveram um significado acrescido ao coincidirem com a celebração dos 76 anos de actividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Chamusca. A data juntou a evocação da Liberdade ao reconhecimento de uma instituição que há mais de sete décadas serve a população com espírito de missão, coragem e entrega.
Durante a sessão, o presidente da associação humanitária, José Monteiro, recordou duas figuras marcantes da história da corporação, os comandantes Manuel Nalha e Manuel Rufino, ambos já falecidos, sublinhando o legado que deixaram nos bombeiros e na comunidade chamusquense. A homenagem foi também extensiva a todos os que, ao longo dos anos, deram o seu tempo e a sua vida à causa humanitária.
O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, destacou essa dimensão de memória e reconhecimento, lembrando que a história dos bombeiros se constrói com homens e mulheres que vestiram a farda com orgulho e responderam ao apelo da emergência sem hesitar. “É também um dia de memória e de reconhecimento”, afirmou, salientando que muitos já partiram, mas continuam presentes “em cada intervenção, em cada gesto de solidariedade e em cada vida que foi tocada pela sua acção”. Num dia em que se celebrou a liberdade conquistada há 52 anos, a Chamusca prestou também homenagem a uma corporação que representa estar ao lado da população nos momentos em que mais precisa.

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