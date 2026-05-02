25 de Abril na Chamusca assinalado com homenagem aos bombeiros no dia de aniversário

As cerimónias do 25 de Abril na Chamusca tiveram um significado acrescido ao coincidirem com a celebração dos 76 anos de actividade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Chamusca. A data juntou a evocação da Liberdade ao reconhecimento de uma instituição que há mais de sete décadas serve a população com espírito de missão, coragem e entrega.

Durante a sessão, o presidente da associação humanitária, José Monteiro, recordou duas figuras marcantes da história da corporação, os comandantes Manuel Nalha e Manuel Rufino, ambos já falecidos, sublinhando o legado que deixaram nos bombeiros e na comunidade chamusquense. A homenagem foi também extensiva a todos os que, ao longo dos anos, deram o seu tempo e a sua vida à causa humanitária.

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, destacou essa dimensão de memória e reconhecimento, lembrando que a história dos bombeiros se constrói com homens e mulheres que vestiram a farda com orgulho e responderam ao apelo da emergência sem hesitar. “É também um dia de memória e de reconhecimento”, afirmou, salientando que muitos já partiram, mas continuam presentes “em cada intervenção, em cada gesto de solidariedade e em cada vida que foi tocada pela sua acção”. Num dia em que se celebrou a liberdade conquistada há 52 anos, a Chamusca prestou também homenagem a uma corporação que representa estar ao lado da população nos momentos em que mais precisa.