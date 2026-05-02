Benavente prestou homenagem a António José Ganhão no 25 de Abril

O Cineteatro de Benavente acolheu, na tarde de sábado, 25 de Abril, a sessão solene comemorativa dos 52 anos da Revolução dos Cravos, numa cerimónia marcada pela evocação dos valores da liberdade e da democracia e pela homenagem a António José Ganhão, antigo presidente da Câmara de Benavente eleito pela CDU. A sessão contou com intervenções de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal de Benavente, reflectindo a pluralidade democrática associada ao poder local. Um dos momentos centrais da cerimónia foi a atribuição da Medalha de Honra Municipal a António José Ganhão, distinção proposta pela presidente da câmara, Sónia Ferreira (PSD), e aprovada por unanimidade pelo executivo.

Visivelmente emocionado, o antigo autarca agradeceu a homenagem, afirmando que repartia a honra “com os vereadores que trabalharam consigo, mas sobretudo com os concidadãos, homens simples da nossa terra”. Na sua intervenção, António José Ganhão sublinhou a importância da participação cívica, defendendo que “a consciência vê-se e lê-se nos olhos dos nossos concidadãos” e que, “mais do que o conhecimento académico, há o conhecimento empírico da vida das pessoas”. O homenageado deixou ainda uma reflexão sobre o exercício do poder local, afirmando que “um autarca pedir ajuda não é vergonha, vergonha é não ser digno da confiança em nós depositada pelas populações”.

O presidente da Assembleia Municipal de Benavente, Luís Feitor, destacou, por sua vez, que “a democracia não é um dado adquirido, mas uma construção exigente, onde o diálogo e o respeito são fundamentais na procura do bem comum”. Afirmou ainda que a democracia se sustenta “na dignidade e na justiça social, no respeito pela pluralidade”.

A presidente da Câmara de Benavente descreveu António José Ganhão como “um homem ímpar do nosso concelho” e considerou que a cerimónia representava “um dos dias mais felizes da nossa história”. A autarca reforçou que “a democracia não é garantida, constrói-se todos os dias, nas escolhas que fazemos, nas palavras que dizemos, no respeito pelos outros”, deixando também uma mensagem dirigida aos jovens, a quem apelou à participação cívica activa.