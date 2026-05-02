Pedro Rosa defende 25 de Abril como compromisso diário com a liberdade

O presidente da Câmara Municipal do Sardoal, Pedro Rosa, defendeu nas comemorações do 25 de Abril que a Revolução de 1974 “não é apenas memória, é compromisso”, sublinhando que a liberdade, a democracia, a dignidade humana e os direitos fundamentais não podem ser encarados como conquistas definitivas. No seu discurso, o autarca lembrou que o processo democrático se constrói todos os dias, “na tolerância para com o próximo e no respeito pela opinião e pela diferença”. Pedro Rosa destacou que Abril devolveu aos portugueses o direito de escolher, participar, pensar e discordar, bem como o acesso à educação, à saúde, ao trabalho digno e à igualdade de oportunidades.

Num contexto internacional marcado por guerras e instabilidade, o presidente da câmara alertou para a fragilidade da paz e da democracia, defendendo que a memória histórica deve ser uma ferramenta de consciência e responsabilidade. “A democracia exige vigilância, participação e responsabilidade”, afirmou, valorizando o papel dos sardolenses, das associações, das escolas e da participação cívica na construção de um concelho mais justo e solidário. Pedro Rosa abordou ainda os desafios colocados pelas novas tecnologias e pela inteligência artificial, reconhecendo as oportunidades que trazem, mas alertando para riscos como a desinformação, a manipulação e a perda de privacidade.

O autarca destacou também os 50 anos do poder local democrático, considerando as autarquias um dos pilares da democracia portuguesa e essenciais na resposta às populações, como ficou demonstrado durante a pandemia e nas recentes tempestades. Olhando para o futuro, apontou a habitação, o desenvolvimento económico, a inovação, a sustentabilidade e a coesão social como prioridades para o Sardoal, defendendo um território capaz de fixar população, atrair investimento e preservar a sua identidade.