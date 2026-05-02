Praça da Liberdade reforça centralidade do Rossio ao Sul do Tejo

Abrantes inaugurou a nova Praça da Liberdade, no Rossio ao Sul do Tejo, no âmbito das comemorações do 52.º aniversário do 25 de Abril. O novo espaço público nasceu da requalificação da zona entre o Largo da Igreja e a Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo e pretende reforçar a centralidade daquela área da freguesia, dando melhores condições de circulação, estacionamento e fruição à população. A intervenção, promovida pelo município, representou um investimento de 839.662,39 euros, acrescido de IVA, com comparticipação de 630.700 euros de fundos europeus, através do FEDER, no âmbito do Programa Centro 2030. Para concretizar a obra foi também adquirido, por 90 mil euros, um terreno privado abandonado e um edifício devoluto e degradado que representava um risco para quem circulava na EN 118.

A nova praça permitiu reorganizar acessos rodoviários e pedonais, melhorar a segurança naquela via, criar uma ligação mais qualificada entre comércio, serviços e zonas de circulação, e aumentar a oferta de estacionamento. Foram criados 54 lugares, destinados a utentes e funcionários da USF, moradores e visitantes, incluindo lugares para pessoas com mobilidade condicionada e ambulâncias.

Na inauguração, Luís Valamatos, presidente da União de Freguesias de S. Miguel e Rossio ao Sul do Tejo, destacou que “mais importante do que estarmos aqui, hoje, na Praça da Liberdade, é estarmos, de facto, em liberdade”, considerando a obra um exemplo da força do poder local. Já Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, sublinhou que a praça “está disponível para todos” e defendeu que, 52 anos depois de Abril, é preciso continuar a investir nas pessoas.