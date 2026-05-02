uma parceria com o Jornal Expresso
02/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 02-05-2026 21:00

Praça da Liberdade reforça centralidade do Rossio ao Sul do Tejo

Praça da Liberdade reforça centralidade do Rossio ao Sul do Tejo
Requalificação criou zonas de estacionamento e acessos mais seguros - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Abrantes inaugurou a nova Praça da Liberdade, no Rossio ao Sul do Tejo, no âmbito das comemorações do 52.º aniversário do 25 de Abril.

Abrantes inaugurou a nova Praça da Liberdade, no Rossio ao Sul do Tejo, no âmbito das comemorações do 52.º aniversário do 25 de Abril. O novo espaço público nasceu da requalificação da zona entre o Largo da Igreja e a Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo e pretende reforçar a centralidade daquela área da freguesia, dando melhores condições de circulação, estacionamento e fruição à população. A intervenção, promovida pelo município, representou um investimento de 839.662,39 euros, acrescido de IVA, com comparticipação de 630.700 euros de fundos europeus, através do FEDER, no âmbito do Programa Centro 2030. Para concretizar a obra foi também adquirido, por 90 mil euros, um terreno privado abandonado e um edifício devoluto e degradado que representava um risco para quem circulava na EN 118.
A nova praça permitiu reorganizar acessos rodoviários e pedonais, melhorar a segurança naquela via, criar uma ligação mais qualificada entre comércio, serviços e zonas de circulação, e aumentar a oferta de estacionamento. Foram criados 54 lugares, destinados a utentes e funcionários da USF, moradores e visitantes, incluindo lugares para pessoas com mobilidade condicionada e ambulâncias.
Na inauguração, Luís Valamatos, presidente da União de Freguesias de S. Miguel e Rossio ao Sul do Tejo, destacou que “mais importante do que estarmos aqui, hoje, na Praça da Liberdade, é estarmos, de facto, em liberdade”, considerando a obra um exemplo da força do poder local. Já Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, sublinhou que a praça “está disponível para todos” e defendeu que, 52 anos depois de Abril, é preciso continuar a investir nas pessoas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região