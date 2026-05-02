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Política | 02-05-2026 07:00

Vera Simões candidata à liderança das Mulheres Socialistas do Distrito de Santarém

Vera Simões candidata à liderança das Mulheres Socialistas do Distrito de Santarém
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Vera Simões anunciou a sua candidatura à presidência da Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas do Distrito de Santarém, no âmbito dos processos eleitorais internos do Partido Socialista, que vão decorrer em Junho.

Vera Simões anunciou a sua candidatura à presidência da Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas do Distrito de Santarém, no âmbito dos processos eleitorais internos do Partido Socialista, que vão decorrer em Junho. Militante do PS em Rio Maior, onde já exerceu funções como eleita da assembleia municipal e vereadora na câmara municipal, Vera Simões diz pretender continuar o legado deixado pelas anteriores presidentes dessa estrutura. No plano das Mulheres Socialistas, desempenhou o cargo de presidente da mesa da Comissão Política da Estrutura Federativa do Distrito de Santarém nos últimos dois mandatos.
Vera Simões é professora no ensino superior, doutorada em Ciências do Desporto, Segundo nota de imprensa do PS, a sua candidatura conta com o apoio da actual presidente da Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas de Santarém, Mara Lagriminha, que é também a mandatária.

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