Política | 03-05-2026 07:00
Assembleia Municipal de Santarém de Junho é em Amiais de Baixo
Medida descentralizadora que pretende aproximar esse órgão autárquico das populações e que é para continuar ao longo do mandato.
presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Gustavo Reis (AD), revelou na sessão de 30 de Abril que a próxima reunião ordinária desse órgão autárquico, em Junho, vai ser realizada na vila de Amiais de Baixo. Uma medida descentralizadora que pretende aproximar esse órgão autárquico das populações e que é para continuar ao longo do mandato.
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