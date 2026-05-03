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Política | 03-05-2026 18:00

Barquinha celebra Abril com apelos à participação e à democracia

Barquinha celebra Abril com apelos à participação e à democracia
Autarcas apelaram ao envolvimento das novas gerações na vida pública
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Autarcas destacaram o legado da Revolução dos Cravos e alertaram para os riscos da indiferença, dos extremismos e do afastamento dos cidadãos da vida democrática.

Vila Nova da Barquinha assinalou o 52.º aniversário do 25 de Abril com um programa diversificado que juntou cerimónias oficiais, desporto, cultura e mensagens fortes em defesa da liberdade e da participação cívica. As comemorações ficaram marcadas pelos apelos dos autarcas locais à preservação dos valores democráticos conquistados com a Revolução de 1974. Nas intervenções oficiais, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Manuel Mourato, sublinhou o significado especial da data num concelho marcado pela presença militar e defendeu que Abril deve continuar a ser vivido como um compromisso presente. “Celebrar Abril não é apenas recordar, é também agir, é garantir que os valores da liberdade, da igualdade e da participação democrática se mantêm vivos nos nossos dias”, afirmou. O autarca deixou ainda uma mensagem dirigida às gerações mais jovens, apelando ao seu envolvimento na vida pública. “A democracia vive da vossa voz”, reforçou Manuel Mourato, lembrando que a liberdade só se mantém plena quando os cidadãos participam e assumem responsabilidades na construção colectiva do futuro.
Também o presidente da assembleia municipal, António Ribeiro, destacou que a liberdade não pode ser encarada como um dado adquirido, mas antes como uma conquista que exige vigilância permanente. No seu discurso, alertou para os riscos que hoje ameaçam os regimes democráticos. “Hoje, em 2026, temos o dever de proteger essa democracia contra os extremistas e combater a indiferença”, afirmou. António Ribeiro recordou ainda a evolução registada no concelho desde 1974, apontando melhorias nas condições de vida, no acesso a serviços básicos e na qualificação da população.

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