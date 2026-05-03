Valada foi palco das comemorações após cheias que marcaram freguesia

O município do Cartaxo assinalou o 52.º aniversário do 25 de Abril de 1974 em Valada, freguesia fortemente atingida pelas cheias deste ano. A escolha do local deu um significado especial às comemorações, associando os valores da liberdade à capacidade de resistência, união e entreajuda de uma comunidade que enfrentou momentos difíceis. As cerimónias começaram junto à Junta de Freguesia de Valada, com o içar das bandeiras de Portugal e da freguesia, acompanhado pela Corporação de Bombeiros Municipais do Cartaxo. Seguiu-se a sessão solene no Largo General Humberto Delgado, onde foi entoado o hino nacional, com participação da Banda Filarmónica da Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta.

A sessão contou com a presença de muitos cidadãos, autarcas e representantes políticos. Entre as intervenções, destacaram-se as do presidente da junta de freguesia, Carlos Cláudio, do presidente da assembleia municipal, Vasco Cunha, e do presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor.

Vasco Cunha recordou os estragos provocados pelas cheias do início do ano e sublinhou que, sem a resistência das infraestruturas e a coordenação das protecções civis, Valada poderia ter vivido uma tragédia semelhante à de Fevereiro de 1979. O presidente da assembleia municipal evocou ainda o Portugal anterior ao 25 de Abril e os avanços conquistados com a democracia. João Heitor centrou a sua intervenção na força da população de Valada. “O espírito de Abril vive aqui, na entreajuda, na coragem e na força colectiva”, afirmou, agradecendo a todos os que estiveram no terreno durante as intempéries, desde a população às autoridades e forças de socorro. Para o autarca, celebrar Abril em Valada foi também reconhecer “uma comunidade que não desiste”.