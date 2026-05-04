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Política | 04-05-2026 15:46

Catarina Vale renuncia ao mandato na Câmara de Benavente por motivos familiares

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A eleita independente, que integrava a vereação municipal pela CDU, agradeceu ao actual executivo e deixou votos de sucesso antes da saída, que produz efeitos a 11 de Maio.

Catarina Vale, vereadora da Câmara Municipal de Benavente, independente eleita pela Coligação Democrática Unitária (CDU), anunciou esta segunda-feira, 4 de Maio, a renúncia ao mandato por motivos de assistência à família.
A decisão terá efeitos a partir de 11 de Maio. Ao actual executivo municipal, Catarina Vale deixou uma palavra de gratidão e votos de muito sucesso, o qual retribuiu com o reconhecimento à causa pública.
A vereadora, que é presidente da direcção do Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB), continuará a prestar serviço público naquela instituição, facto de que também deu nota no anúncio da sua saída da Câmara Municipal de Benavente.
Catarina Vale era a número dois da lista encabeçada por Hélio Justino à Câmara Municipal de Benavente e deverá ser substituída por Carlos Falua, caso este aceite, no executivo municipal. Carlos Falua era o número três da lista candidata da CDU, seguindo-se André Primo e Sandrina Raquel.
Recorde-se que o executivo da Câmara Municipal de Benavente é composto por dois eleitos da AD (PSD/CDS), dois eleitos do Chega, dois da CDU e um do PS.
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