Política | 04-05-2026 07:00
Junta de Freguesia de Pernes inaugura Galeria do Oriente
No domingo 10 de Maio, pelas 17h00, a Junta de Freguesia de Pernes vai proceder à inauguração da Galeria do Oriente D. Francisco de Almeida.
No domingo 10 de Maio, pelas 17h00, a Junta de Freguesia de Pernes vai proceder à inauguração da Galeria do Oriente D. Francisco de Almeida, com parte da doação que o professor Cândido Azevedo fez a essa autarquia.
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