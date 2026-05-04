Junta de Freguesia de Pernes inaugura Galeria do Oriente

No domingo 10 de Maio, pelas 17h00, a Junta de Freguesia de Pernes vai proceder à inauguração da Galeria do Oriente D. Francisco de Almeida.

No domingo 10 de Maio, pelas 17h00, a Junta de Freguesia de Pernes vai proceder à inauguração da Galeria do Oriente D. Francisco de Almeida, com parte da doação que o professor Cândido Azevedo fez a essa autarquia.