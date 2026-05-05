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Política | 05-05-2026 07:00

Dez mil euros para apoiar futsal sénior do Vitória de Santarém

Dez mil euros para apoiar futsal sénior do Vitória de Santarém
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Câmara de Santarém respondeu ao apelo e decidiu dar um subsídio de 10 mil euros para financiar os custos da participação das equipas seniores feminina e masculina do Vitória nos campeonatos nacionais de futsal.

O executivo da Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio de 10 mil euros ao Vitória Clube de Santarém para ajudar a financiar a participação das equipas seniores de futsal, feminina e masculina, que disputam campeonatos nacionais na época desportiva de 2025/2026. O subsídio é concedido ao abrigo do Programa de Apoio à Competição Desportiva Não Profissional e responde ao apelo deixado em reunião de câmara pelo presidente do clube, António Pardelhas, que expôs os problemas financeiros que o Vitória está a atravessar, agravados pelos danos causados pelas intempéries na sua sede.

Segundo a informação que sustentou a proposta, o orçamento da equipa sénior feminina que disputa Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Feminina cifra-se nos 30.570€, enquanto o da equipa sénior masculina, que compete no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão Masculina, anda pelos 46.190€, segundo elementos remetidos pelo clube. O que perfaz um orçamento total de 76.760€ para as duas equipas seniores.

A atribuição do subsídio teve em consideração que a participação das equipas seniores do Vitória Clube de Santarém em competições nacionais promove o concelho de Santarém à escala nacional; evidencia o dinamismo do município no plano desportivo; e assume que a presença nessas competições reveste relevo e interesse municipal; além de que a deslocação de equipas de outros concelhos à cidade de Santarém contribui para o desenvolvimento do turismo desportivo.

Para próxima reunião de câmara vai ser agendada a proposta de atribuição de um apoio a rondar os 50 mil euros para financiar as obras na cobertura da sede do Vitória de Santarém, localizada no antigo jardim de infância do Sacapeito, que é propriedade municipal.

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