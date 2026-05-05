Escolas do concelho de Benavente recebem reforço de assistentes operacionais

A Câmara Municipal de Benavente integrou novas auxiliares de acção educativa nos dois agrupamentos de escolas do concelho, no âmbito do último concurso de assistentes operacionais promovido pela autarquia.

As novas funcionárias vão reforçar o apoio às comunidades educativas, assumindo funções no acompanhamento diário das crianças e no funcionamento das escolas.

A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, deu esta segunda-feira, 4 de Maio, as boas-vindas às novas auxiliares, desejando-lhes “um percurso feliz” nas funções que agora iniciam.

A autarca sublinhou a importância do papel destas profissionais no dia-a-dia das escolas, sobretudo pela proximidade que mantêm com as crianças, quer no apoio e acompanhamento, quer na atenção às suas necessidades.

Sónia Ferreira destacou ainda que, nos momentos mais informais da vida escolar, as auxiliares de acção educativa podem identificar sinais relevantes no desenvolvimento das crianças, contribuindo para um ambiente educativo mais seguro, atento e próximo.