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Política | 06-05-2026 18:00

Assembleia Municipal de Coruche exige ao Governo criação de serviço de urgência básica

Assembleia Municipal de Coruche exige ao Governo criação de serviço de urgência básica
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Proposta apresentada pela CDU foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal e aponta para a necessidade de garantir atendimento permanente a uma população envelhecida, dispersa e obrigada a longas deslocações em caso de doença súbita.

A Assembleia Municipal de Coruche aprovou por unanimidade uma proposta da CDU que exige ao Governo a criação de um Serviço de Urgência Básica no Centro de Saúde de Coruche, como resposta às dificuldades no acesso a cuidados de saúde no concelho e à falta de atendimento local durante o período nocturno.
Em declarações à Lusa, o eleito da CDU Armando Rodrigues explicou que a proposta pretende “exigir ao Governo Central” a instalação de um serviço capaz de assegurar atendimento permanente à população de Coruche e de freguesias de concelhos vizinhos. O autarca sublinhou que a situação actual “coloca os utentes em enormes dificuldades”, sobretudo quando surgem situações de doença súbita ou agravamento de sintomas.
“O centro de saúde está encerrado no período nocturno e o hospital distrital fica, para grande parte da população, a 70 ou 75 quilómetros de distância, o que significa que, em situações de doença súbita ou agravamento de sintomas, não há socorro eficaz”, afirmou Armando Rodrigues.
O eleito comunista apontou ainda a falta de médicos e de enfermeiros, bem como as dificuldades no acesso a consultas, como problemas que continuam por resolver. Na sua opinião, o recurso à teleconsulta não dá resposta às necessidades da população, tratando-se de “uma solução de recurso que não satisfaz nem resolve os problemas da população”.

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