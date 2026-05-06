Assembleia Municipal de Coruche exige ao Governo criação de serviço de urgência básica

A Assembleia Municipal de Coruche aprovou por unanimidade uma proposta da CDU que exige ao Governo a criação de um Serviço de Urgência Básica no Centro de Saúde de Coruche, como resposta às dificuldades no acesso a cuidados de saúde no concelho e à falta de atendimento local durante o período nocturno.

Em declarações à Lusa, o eleito da CDU Armando Rodrigues explicou que a proposta pretende “exigir ao Governo Central” a instalação de um serviço capaz de assegurar atendimento permanente à população de Coruche e de freguesias de concelhos vizinhos. O autarca sublinhou que a situação actual “coloca os utentes em enormes dificuldades”, sobretudo quando surgem situações de doença súbita ou agravamento de sintomas.

“O centro de saúde está encerrado no período nocturno e o hospital distrital fica, para grande parte da população, a 70 ou 75 quilómetros de distância, o que significa que, em situações de doença súbita ou agravamento de sintomas, não há socorro eficaz”, afirmou Armando Rodrigues.

O eleito comunista apontou ainda a falta de médicos e de enfermeiros, bem como as dificuldades no acesso a consultas, como problemas que continuam por resolver. Na sua opinião, o recurso à teleconsulta não dá resposta às necessidades da população, tratando-se de “uma solução de recurso que não satisfaz nem resolve os problemas da população”.