Autarca de Alhandra novamente criticado por causa de painéis no meio de passeios

Uma gestão despreocupada de utilização do espaço público e um ataque aos peões: foi desta forma que vários autarcas da Câmara de Vila Franca de Xira e da Assembleia de Freguesia da União de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz classificaram na última semana a decisão da junta de freguesia de instalar vários painéis de publicidade (Mupis) em passeios de Alhandra.

A polémica em torno das estruturas continua a dar que falar, ainda mais depois da última assembleia de freguesia, quando Nuno Marques da Silva, presidente da junta, considerou que o passeio existente na Rua Miguel Bombarda “não é um passeio” mas sim uma “delimitação entre a estrada e o estacionamento”, que disse ter fruição nula da comunidade.

Fábio Mousinho Pinto, vereador da coligação Nova Geração (PSD/IL) na Câmara de VFX, manifestou, tal como o Chega, a sua preocupação com a gestão, que classificou de despreocupada, do espaço público em Alhandra. “Só porque a instalação destes painéis foi aprovada em assembleia de freguesia, o bom senso não desaparece por despacho e a legalidade de uma decisão não deve fazer desaparecer o pensamento racional. As nossas freguesias podem ter mupis de publicidade, mas a sua implementação deve atender às sensibilidades de cada local, o que não acontece em Alhandra”, criticou. Para o autarca, a estética urbana e a mobilidade não podem ser sacrificadas por este tipo de estruturas.

Já o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), empurrou a responsabilidade do caso para a junta de freguesia e questionou se não valerá a pena inverter essa delegação de competências das juntas novamente para o município. O autarca diz que já pediu à fiscalização municipal para acompanhar as próximas colocações de publicidades no espaço público do concelho e para “intervir até onde a câmara conseguir”, nomeadamente no que diz respeito às questões da mobilidade da comunidade.

Acusações de arrogância

Na última assembleia de freguesia o assunto também foi trazido a debate pelas bancadas, entre elas a do Chega, que condenou a “arrogância” do presidente da junta nas explicações que tem dado sobre o assunto. “As pessoas não querem saber do que diz a lei e se a passagem tem um metro ou dois, ou se cumpre a lei ou não. Convido-o a ir na hora de ponta, quando chega o comboio, e passar naquele passeio junto à EN10 e ver a enchente de gente a caminhar pela estrada. Se tivermos uma tragédia por causa daquele mupi o senhor terá de responder pelo que disse. Embora o passeio seja largo torna-se curto naqueles momentos de saída de gente do comboio”, criticou Ruben Durães.

Depois da empresa responsável pelos mupi, a DreamMedia, ter dito a O MIRANTE que a junta não os havia contactado para alterar a localização dos equipamentos, o presidente da junta diz agora já ter reunido com a empresa para rever algumas localizações. “Há uma em que se percebe que não é a melhor localização e teremos de encontrar uma melhor solução a 20 metros. Quando podemos melhorar, melhoramos, não é preciso fazer aqui um drama e levantar fantasmas onde eles não existem”, acusou. Já o mupi na Rua Miguel Bombarda vai mudar de sítio, alguns metros para a frente. “Não é a solução ideal, não deixa de ser um obstáculo na via, mas temos muitos outros. Não há aqui teimosias ou arrogância, queremos é que tudo funcione bem para todos”, afirmou.

Em causa está a instalação de painéis publicitários em dois passeios muito frequentados da vila, um na Estrada Nacional 10 e outro na Rua Miguel Bombarda, com a situação a gerar de imediato queixas de vários moradores. As estruturas tapam quase totalmente o passeio, desrespeitando a circulação de peões e constituindo um obstáculo acrescido para cidadãos invisuais, para quem tem mobilidade reduzida ou circula em cadeiras de rodas e carrinhos de bebé.