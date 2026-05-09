Santarém destina quase 200 mil euros para apoio a eventos desportivos

Câmara de Santarém aprovou a atribuição de apoio financeiro a clubes e associações do concelho para a organização dos eventos desportivos mais relevantes ao longo de 2026. Santarém Cup e Scalabis Night Race são os eventos que recebem mais.

A Câmara de Santarém vai destinar um montante global de 197.800 euros para apoiar grandes eventos desportivos no concelho durante o ano de 2026. Quase um quarto desse valor (48 mil euros) tem como destino a Associação Académica de Santarém: 40 mil euros para financiar a realização do torneio de futebol juvenil Santarém Cup que decorreu na semana da Páscoa; 6 mil euros para o evento de ginástica acrobática ACRO Santarém 2026, que se realiza a 23 e 24 de Maio; e 2 mil euros para a Taça Briosa Petanca, que se disputa a 10 de Junho.

Em termos de volume financeiro, o que mais se aproxima do valor atribuído ao Santarém Cup é o apoio de 25 mil euros destinado aos Scalabis Night Runners, que organizam a Scalabis Night Race, evento desportivo que traz igualmente milhares de pessoas à cidade. O Vitória de Santarém recebe 15 mil euros, sendo 10 mil para o Vitória Futsal CUP Masters Masculinos, que se realiza a 20 e 21 de Junho, e 5 mil euros para o Vitória Futsal CUP Masters Femininos, que decorre a 13 e 14 de Junho. Já a Santeirim - Associação do Desporto Veterano, que organiza o seu habitual torneio de futebol para veteranos, este ano entre 14 e 17 de Maio.

Esses são os clubes e associações com apoios de 10 mil euros para cima. Lá perto está o apoio de 9 mil euros ao Centro de Convívio, Cultura e Desporto das Abitureiras para o XII Trilho das Dores, que se realizou em Março, e os 8 mil euros concedidos ao Gimno Clube de Santarém para mais um Scalabiscup - Torneio Internacional de Trampolins (6 a 11 de Julho) e aos PaceMakers.Runing Clube, que organiza o RPH Santarém Trail (10 de Maio). No total são 47 os eventos desportivos, das mais diversas modalidades, apoiados ao abrigo desta medida.

Para além da comparticipação financeira do município para a realização de eventos desportivos, o município é ainda solicitado para disponibilizar apoio logístico às colectividades, designadamente cedência de instalações, equipamentos, transporte, licenciamento de provas e outros recursos essenciais à concretização dos eventos.

Os montantes dos apoios são definidos tendo em conta uma série de critérios, tais como: o evento estar inserido, preferencialmente, numa modalidade desportiva tutelada por uma Federação devidamente reconhecida; dias de duração do evento; âmbito do evento (concelhio, regional, nacional ou internacional); número de equipas participantes; número de atletas; logística do evento; instalações desportivas a utilizar, alojamento dos participantes, alimentação, recursos materiais e tecnológicos necessários, meios de comunicação e divulgação com impacto para a promoção do concelho; e a participação de clubes ou atletas/participantes do concelho, entre outros.

“A organização de eventos desportivos constitui uma importante ferramenta de promoção da prática desportiva e do território, destacando o dinamismo do associativismo local. Para além do impacto directo na actividade física, estas iniciativas envolvem um elevado número de voluntários e geram benefícios significativos para a economia local, nomeadamente através da restauração, alojamento e comércio”, justifica o município.

