Francisco Dinis passa a tempo inteiro e Elvira Sequeira perde Urbanismo na Câmara de Torres Novas

O vereador na Câmara de Torres Novas, Francisco Dinis (PS), passou a assumir funções no executivo municipal a tempo inteiro e recebeu novos pelouros. A decisão foi tornada pública pelo município, explicando que o presidente da autarquia, José Trincão Marques, procedeu à nomeação do vereador em regime de tempo inteiro até final do mandato com efeitos a partir de 1 de Maio deste ano.

Além dessa alteração, José Trincão Marques, no uso das competências que lhe estão legalmente conferidas, procedeu também à redistribuição de pelouros. Assim, Francisco Dinis passa a assumir também os pelouros da Saúde e Ligação às Freguesias, que inicialmente estavam à responsabilidade de Trincão Marques e se juntam aos seus sete iniciais (Desporto, Juventude, Mercados e Feiras, Mobilidade e Transportes, StartUp, Cemitérios e Frota Automóvel).

Outra novidade foi a passagem do pelouro do Urbanismo, que estava entregue à vice-presidente Elvira Sequeira, para José Trincão Marques, que passa a ter a seu encargo os seguintes pelouros: Obras Públicas; Ordenamento do Território, Urbanismo, Ambiente e Património Natural; Administração, Finanças e Recursos Humanos; Cultura, Teatro Virgínia e Eventos Culturais; Comunicação e Imagem; Arquivo Municipal; Protecção Civil; Captação de Investimento e Programas Comunitários; Cooperação Externa e Relações Institucionais.

Por sua vez, Elvira Sequeira recebeu do presidente os pelouros da Segurança e do Turismo, que se juntam aos que já assumia deste o início do mandato: Educação; Associativismo; Habitação; Acção Social; Bem Estar Animal; Bibliotecas Municipais; Modernização Administrativa e Novas Tecnologias.

Urbanismo já tinha dado que falar

A atribuição inicial do pelouro do Urbanismo a Elvira Sequeira já tinha dado que falar no início do mandato, com o vereador José Carola a criticar que um dos “mais importantes” e “complexos” pelouros tivesse sido atribuído por “défice” à vice-presidente, sem formação nessa área. Na altura, em resposta, José Trincão Marques afirmou que o executivo é uma “equipa” que se ajuda entre si e que o Urbanismo era um sector que estava a ser acompanhado muito de perto. “Se alguma coisa correr mal a responsabilidade também é minha”, disse.

Os serviços de Urbanismo na Câmara de Torres Novas, lembre-se, têm sido ao longo dos anos motivo de críticas devido à morosidade dos processos e, em 2023 foram alvo de investigação pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção. Em Fevereiro último, foi anunciada uma nova directora e uma equipa de técnicos focada em tornar os processos de urbanismo mais rápidos e dinâmicos.

A Câmara de Torres Novas é governada em minoria pelo PS que elegeu três mandatos, os mesmos que o PSD, representado por três vereadores sem pelouros. O Chega elegeu um mandato, mas o vereador eleito, José Carola tornou-se, recentemente, independente.