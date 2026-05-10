Munícipe regressa à Câmara de Tomar para pedir contas

Maria Isabel Ferreira da Costa voltou à reunião da Câmara de Tomar, a 20 de Abril, para insistir nas queixas que já tinha apresentado ao executivo a 9 de Março. A moradora denunciou novamente a presença de ratos no sótão da sua habitação, problemas de estacionamento associados à sua mobilidade reduzida e a falta de internet no Centro de Saúde de Nabância. Em Março, a munícipe tinha explicado que os roedores não tinham origem no interior da sua casa, que integra também um café, mas sim no exterior, apontando responsabilidades à falta de limpeza e manutenção em propriedades vizinhas. Na última reunião, voltou ao tema, referindo que a situação se agravou devido à existência de heras numa propriedade contígua. A moradora disse ter alertado a vizinha para o problema, sem que a situação tenha sido resolvida, e acrescentou que a presença dos ratos está agora a impedir qualquer intervenção em segurança. Segundo a munícipe, os roedores já danificaram armários no interior da habitação, motivo pelo qual pediu à autarquia que interviesse junto da proprietária do terreno.

A vice-presidente da câmara, Célia Bonet (AD/PSD-CDS), respondeu que o município realizou uma visita ao local, acompanhado por técnicos da Unidade de Saúde Pública da ULS do Médio Tejo, não tendo sido detectados focos de roedores na via pública. A autarca sublinhou que essa é a área de competência municipal e que, tratando-se de propriedade privada, a câmara só pode intervir se houver indicação de foco com risco para a saúde pública. Célia Bonet informou ainda que foi enviada uma comunicação à munícipe para uma reunião a 23 de Abril, relacionada com a recepção de armários cedidos pela Cáritas. Maria Ferreira da Costa afirmou não ter recebido qualquer chamada ou mensagem, mas confirmou ter espaço disponível em casa para acolher os móveis.

O estacionamento voltou também a marcar a intervenção da munícipe. Em Março, Maria Isabel, que tem dificuldades de mobilidade, tinha pedido a criação de um lugar reservado junto à sua residência. Na altura, a vereadora Sandra Cardoso respondeu que existem dois lugares para pessoas com mobilidade condicionada a cerca de 70 metros, considerando que não era possível criar um lugar à porta. Nesta reunião, Sandra Cardoso voltou a reconhecer a dificuldade, mas frisou que o município já fez aquilo que estava ao seu alcance com a criação de lugares reservados. Quanto ao pedido de um lugar imediatamente à porta da habitação, a vereadora esclareceu que a solução é legalmente impossível, por razões de interesse público.

A munícipe voltou ainda a referir a falta de Internet no Centro de Saúde de Nabância, garantindo que a situação permanece por resolver. O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, afirmou que a informação de que dispõe aponta para a existência de Internet no local, mas comprometeu-se a verificar novamente o caso.