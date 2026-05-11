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Política | 11-05-2026 12:00

Dois milhões de euros para freguesias de Santarém executarem obra

Dois milhões de euros para freguesias de Santarém executarem obra
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A Câmara e a Assembleia Municipal de Santarém aprovaram a transferência de uma verba na ordem dos 2,3 milhões de euros para as juntas de freguesia do concelho efectuarem obras ao abrigo do acordo de delegação de competências.

A Câmara e a Assembleia Municipal de Santarém aprovaram a transferência de uma verba na ordem dos 2,3 milhões de euros para as juntas de freguesia do concelho efectuarem obras ao abrigo do acordo de delegação de competências. Desse montante, 1,94 milhões de euros são para obras como a construção de um parque infantil nas Abitureiras; a requalificação do edifício da Junta de Freguesia de Almoster para instalação do Espaço Cidadão; a reabilitação do Campo de Futebol de Alcanede, incluindo relvado sintético, balizas e acessórios; intervenções em estradas, caminhos rurais, drenagens pluviais e arruamentos afectados pela tempestade “Kristin”, em várias freguesias do concelho; e requalificação de espaços públicos e edifícios em freguesias como Pernes, Póvoa da Isenta, Vale de Figueira, Achete, Azóia de Cima e Tremês, Casével e Vaqueiros, entre outras.

“Este é um investimento que demonstra a importância de trabalhar de forma descentralizada, em parceria com as juntas de freguesia, levando mais capacidade de resposta, melhores infraestruturas e maior proximidade às populações. Continuamos a investir em todo o território, garantindo mais qualidade de vida e melhores condições para as nossas comunidades”, refere o presidente do município, João Leite.

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