PSD critica falta de condições para vereadores da oposição em Alenquer

Os vereadores do PSD, eleitos pela coligação Todos, na Câmara Municipal de Alenquer, dizem que o gabinete que foi atribuído aos autarcas da oposição é pequeno e não reúne as condições dignas e necessárias para trabalhar. Francisco Guerra voltou a sublinhar, em reunião do executivo, que os vereadores sem pelouros precisam de ter mais espaço, sendo que a sala actual é muito mais pequena do que no mandato anterior.

O vereador do PSD solicitou ainda a recolocação das notas biográficas dos eleitos da oposição nos mesmos termos dos vereadores do executivo no sítio do município, “respeitando assim o princípio da igualdade”.

O eleito independente Tiago Pedro acrescentou também que o espaço não é digno e que não é possível ser ocupado em simultâneo pelos quatro eleitos da oposição - Filipe Rogeiro e Francisco Guerra, do PSD, Carlos Sequeira, do Chega, e ele.

O presidente do município, João Nicolau (PS), referiu que existe uma sala para a oposição, mas garantiu que, na sequência da reorganização dos serviços municipais, ia ser atribuído aos eleitos um espaço mais adequado para trabalhar.

Sobre a ausência das notas biográficas dos autarcas sem pelouro no sítio da câmara, sublinhou que vai pedir aos serviços para as colocarem.

Francisco Guerra questionou ainda o ponto de situação do Relatório de Avaliação do Direito de Oposição, sobre o qual foi enviada pronúncia, por email, com as correcções propostas pelo PSD, mas que ainda não foram respondidas pelo executivo PS, “o que impede a continuidade do processo”.