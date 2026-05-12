Política | 12-05-2026 19:38
Entroncamento atribuiu 661 mil euros ao associativismo em 2025
Câmara do Entroncamento destaca o investimento no movimento associativo, apoio logístico e cedência de instalações municipais feitos ao longo do ano passado.
A Câmara do Entroncamento concedeu durante o ano de 2025 um total de 661.462 euros em apoios a associações, instituições, num investimento que a autarquia considera essencial para o "desenvolvimento cultural, desportivo e social" do concelho. Segundo o município, os apoios atribuídos não se limitaram a comparticipações financeiras anuais, incluindo também apoio logístico, cedência de materiais, utilização de instalações municipais e disponibilização de outros recursos ao longo do ano, em função das necessidades das diferentes entidades.
A autarquia destaca particularmente o peso do "apoio indirecto" através da cedência de equipamentos e espaços municipais, considerando-o importante para reforçar a actividade associativa local. O presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha (Chega), reforça que o associativismo continua a desempenhar um papel central no concelho e é um dos "pilares da identidade e da dinâmica" do território. "Estes apoios representam não apenas um investimento nas instituições, mas sobretudo nas pessoas, na coesão social e na qualidade de vida da nossa comunidade”, refere.
Os apoios abrangeram associações locais, de âmbito distrital e nacional, bem como instituições com actividade no Entroncamento, garantindo o município que pretende continuar a apoiar e criar melhores condições para o funcionamento das associações e para o desenvolvimento das suas actividades.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1769
06-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1769
06-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1769
06-05-2026
Capa Vale Tejo
06-05-2026
Especiais de O MIRANTE
06-05-2026
Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região