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Política | 13-05-2026 07:00

Arruda dos Vinhos insiste na reconstrução urgente da EN115 e critica demora da IP

Arruda dos Vinhos insiste na reconstrução urgente da EN115 e critica demora da IP
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Município liderado por Carlos Alves lamenta profundamente o tempo de espera e a inoperância da IP na resolução de um problema que considera arrastar-se “há demasiado tempo” e que afecta directamente “a qualidade de vida das pessoas e a competitividade económica do território”.

A Câmara de Arruda dos Vinhos garante estar a desenvolver “todas as diligências necessárias” para desbloquear a reconstrução urgente da Estrada Nacional 115, uma infraestrutura considerada essencial para a mobilidade na freguesia de Arranhó e para o funcionamento do tecido empresarial local.
De acordo com a autarquia, no dia 7 de Abril foi enviado um pedido formal de reunião às Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pela via. A reunião ficou marcada para dia 18 de Maio, ocasião em que o município promete voltar a exigir “soluções concretas e um calendário claro” para a intervenção. A câmara recorda que o presidente da IP visitou a EN115 no dia 19 de Fevereiro, tendo verificado no local o estado da estrada, que ficou intransitável na sequência do comboio de tempestades que atingiu o país e, em particular, a região de Arruda dos Vinhos. Segundo o município, os fenómenos meteorológicos agravaram significativamente os constrangimentos já sentidos pelas famílias, trabalhadores e actividades económicas dependentes daquela ligação rodoviária.
Apesar de sublinhar que a reconstrução da EN115 “não é uma obra municipal”, sendo da responsabilidade do Estado através da IP, a autarquia afirma ter assumido “uma postura activa e persistente” na defesa dos interesses da população. No comunicado divulgado, a câmara municipal lamenta “profundamente o tempo de espera e a inoperância da IP” na resolução de um problema que considera arrastar-se “há demasiado tempo” e que afecta directamente “a qualidade de vida das pessoas e a competitividade económica do território”.
O executivo municipal reafirma ainda o compromisso de continuar ao lado das populações e das empresas, defendendo “com firmeza” a urgência da intervenção e pressionando as entidades competentes para que a reconstrução da EN115 avance “o mais rapidamente possível”.

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