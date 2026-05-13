Junta de Alverca entrega a empresa do Seixal a organização das festas da cidade

Executivo liderado por Carlos Gonçalves, da CDU, já tinha admitido querer cortar nos gastos com as festas da cidade de Alverca e as festas da vila do Sobralinho. Esta semana entregou a exploração comercial da festa a uma empresa do Seixal.

As festas de São Pedro em Alverca e as do Divino Espírito Santo, no Sobralinho, vão este ano ser organizadas pela empresa Animatudo, que tem morada fiscal no Seixal, depois de um protocolo celebrado com a junta de freguesia. O executivo, liderado por Carlos Gonçalves (CDU), já tinha admitido numa entrevista a O MIRANTE estar a ponderar não realizar as festas este ano para poupar algum dinheiro para o canalizar para áreas consideradas mais prioritárias, como a compra de equipamentos e a limpeza e higiene urbana.

No entanto, na última semana, a junta acabou por encontrar uma solução para manter as festas na rua e praticamente não ter despesas associadas, basicamente entregando a exploração comercial das festas à empresa Animatudo.

“Após uma análise aprofundada, foi possível encontrar uma solução que permite a realização das festas com custos muito reduzidos, assegurando a continuidade de uma tradição importante para a comunidade”, explica a junta em comunicado. Os encargos assumidos pela junta dizem respeito, essencialmente, ao fornecimento de electricidade, segurança, limpeza, licenças e divulgação das festas. A junta de freguesia diz que manterá um papel activo na articulação com as instituições e associações locais que integrarão o cartaz, sendo que no protocolo agora assinado a Animatudo se compromete a dar conhecimento prévio do programa das festas à junta de freguesia.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE