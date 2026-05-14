AIP na direcção da Associação Ibero-Americana das Câmaras de Comércio e Indústria

A Associação Industrial Portuguesa foi eleita para integrar a direcção da Comissão de Finanças da AICO e, também, a presidência da Comissão de Relações AICO-África, durante a 53.ª assembleia geral da Associação Ibero-Americana das Câmaras de Comércio e Indústria.

A Associação Industrial Portuguesa (AIP), liderada por José Eduardo Carvalho, participou na 53.ª assembleia geral da AICO – Associação Ibero-Americana das Câmaras de Comércio e Indústria. Durante o encontro, a AIP foi eleita por unanimidade para integrar a direcção da Comissão de Finanças da AICO e, simultaneamente, a presidência da Comissão de Relações AICO-África, responsabilidade que já vinha assumindo. A assembleia geral decorreu em Cochabamba, na Bolívia.

A AICO reúne as Câmaras de Comércio e Indústria de todos os países da América Latina e da Península Ibérica, num total de 23 países. Na edição de Cochabamba estiveram presentes representantes de 21 países, registando-se apenas a ausência de Cuba e Andorra. A criação da Comissão de Relações AICO-ÁFRICA resultou de uma proposta apresentada pela AIP, a única representante portuguesa neste fórum ibero-americano, fundamentada nas fortes ligações históricas e económicas de Portugal com o continente africano, bem como na convicção do papel estratégico que a associação pode desempenhar na criação e reforço de pontes entre os continentes americano, africano e europeu.

“Com esta participação, a AIP reforça o seu compromisso em disponibilizar às empresas portuguesas um canal privilegiado de acesso e consolidação destes mercados internacionais, contribuindo igualmente para a identificação de oportunidades de investimento e de parcerias estratégicas”, refere a associação em comunicado.

A Associação Industrial Portuguesa é uma entidade privada sem fins lucrativos e Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, desempenhando também funções como Câmara de Comércio e Indústria.

Com actuação multissectorial e âmbito nacional, a AIP é a maior associação empresarial de Portugal, tendo como presidente José Eduardo Carvalho, natural de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, e residente no concelho de Santarém, que entre 1994 e 2011 foi presidente da Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém.