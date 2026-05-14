Ourém injecta 744 mil euros no associativismo para animar o concelho

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, afirmou na última assembleia municipal que, apesar das dificuldades sentidas no concelho, cabe ao município transmitir “ânimo e certeza quanto ao futuro” da comunidade, retomando a agenda de iniciativas culturais, recreativas e desportivas. O autarca sublinhou que o apoio ao movimento associativo continua a ser uma prioridade da gestão municipal, considerando essencial o trabalho desenvolvido pelas colectividades nas suas comunidades locais. Nesse âmbito, o município assinou, a 24 de Abril, os protocolos de apoio ao associativismo, através dos quais foram atribuídos 744 mil euros, um valor superior em cerca de 12% ao registado no ano anterior.

Luís Albuquerque destacou que o reforço deste apoio pretende garantir condições para que as associações possam continuar a dinamizar o concelho, numa altura em que a retoma da normalidade passa também pela valorização da vida comunitária, cultural e desportiva. Em paralelo com a actividade das colectividades, o presidente da câmara realçou a adesão da população às iniciativas municipais realizadas nas últimas semanas. Entre elas, destacou as actividades ligadas à Semana Santa, com particular referência à Via Sacra ao Vivo na vila medieval, apontada como um dos momentos altos da programação.

O autarca deu ainda nota das comemorações do 25 de Abril, que este ano incluíram uma novidade: a meia maratona em estafetas pela democracia. A iniciativa envolveu todas as freguesias do concelho, com atletas oriundos de cada território a percorrerem uma prova de 21 quilómetros desde as respectivas sedes até à zona dos antigos Paços do Concelho, associando a vertente desportiva às celebrações da liberdade. Na mesma intervenção, Luís Albuquerque anunciou também o lançamento do cartaz da Feirourém 2026, afirmando tratar-se de uma aposta clara na manutenção da qualidade artística e no reforço do interesse da população em participar num dos principais eventos do concelho.