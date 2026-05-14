Ourém recebeu mais de 8,5 milhões para recuperar casas, vias, floresta e património

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, afirmou na última assembleia municipal que o concelho “está efectivamente a recuperar”, defendendo que o trabalho desenvolvido pelo município tem permitido acelerar a resposta às populações. No apoio às habitações próprias permanentes, foram submetidas 3.758 candidaturas por cidadãos lesados. Segundo o autarca, 1.016 já foram pagas pela CCDR LVT, num montante global de 4.072.452,19 euros. Outras 242 candidaturas foram indeferidas por não cumprirem os requisitos legais para ressarcimento dos danos. Há ainda 1.003 processos já validados pela Câmara de Ourém e remetidos à CCDR LVT para pagamento, enquanto os restantes aguardam análises externas ou a entrega de elementos em falta.

Luís Albuquerque sublinhou que Ourém é, segundo dados da Estrutura de Missão e da CCDR LVT, o município com o processo mais adiantado entre os concelhos afectados, atribuindo esse resultado à prioridade dada internamente a este trabalho. O município conta com o apoio de 44 técnicos externos para a análise dos formulários. O Governo definiu como objectivo concluir todos os processos até 30 de Junho, mas a autarquia estabeleceu internamente a meta de ter todos os processos despachados até 31 de Maio. Para além do apoio directo às famílias, a câmara mantém em curso a recuperação de danos em espaços e infraestruturas públicas.

Na área florestal, o município firmou com a Secretaria de Estado das Florestas a constituição de uma AIGP 2.0 para todo o território concelhio, com excepção da zona já abrangida pela AIGP Serras do Norte. A medida assegura a transferência de 3.660.362 euros para trabalhos de limpeza de caminhos e faixas envolventes, numa área total de 2.915 hectares. O objectivo é melhorar o acesso às zonas florestais, nomeadamente em contexto de combate a incêndios. Foi ainda formalizado um contrato-programa entre o Fundo Ambiental, a Agência Portuguesa do Ambiente e o município, no valor de 500 mil euros, para intervenções de emergência e reabilitação na ribeira de Seiça, entre a Ponte do Regato e a Ponte dos Namorados.

No património cultural, a autarquia avançou com obras no castelo de Ourém, apesar de ainda não estar garantido o financiamento da candidatura apresentada para recuperação do património monumental. O município apresentou ainda vários projectos à plataforma de financiamento colaborativo disponibilizada pela Estrutura de Missão para a reconstrução da região Centro. Entre as candidaturas estão o Castelo de Ourém, Centro de Saúde de Caxarias, Escola Básica e Integrada da Freixianda, iluminação do Estádio Papa Francisco, pavilhões desportivos da Escola IV Conde de Ourém e da Escola Secundária de Ourém, e o Centro de Recolha Oficial de Ourém. Até agora, uma entidade privada assumiu integralmente o apoio ao canil/gatil municipal, no valor de 100 mil euros.