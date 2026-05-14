Sardoal cobra respostas a empresas por causa de postes no chão e cabos pendurados

A demora na reparação das infraestruturas danificadas pelas recentes tempestades esteve em destaque na Assembleia Municipal de Sardoal, durante o período antes da ordem do dia. O deputado socialista Aníbal Lobato denunciou a existência de postes derrubados, cabos soltos e fios pendurados junto a habitações, situações que, semanas depois das intempéries, continuam a afectar o quotidiano de vários habitantes do concelho.

O eleito classificou alguns casos como “vergonhosos”, apontando falhas sobretudo nas redes de telecomunicações. Segundo relatou, continuam a existir postes caídos no chão e cabos agarrados a casas, sem que as empresas responsáveis tenham procedido à reparação definitiva. Aníbal Lobato reconheceu que a responsabilidade directa não é da câmara municipal, mas defendeu que deve ser a autarquia a pressionar as operadoras para que actuem com urgência. “As empresas correspondentes têm de fazer rapidamente a reposição dos postes e a recolocação dos fios como deve ser”, afirmou o deputado do Partido Socialista, dando o seu próprio exemplo: há cerca de uma semana que está sem internet em casa, depois de a ligação entre a caixa e a habitação ter ficado partida na sequência das tempestades.

O presidente da Câmara do Sardoal, Pedro Rosa, reconheceu a gravidade da situação e admitiu que a reposição das infraestruturas, em particular no sector das telecomunicações, não tem avançado ao ritmo desejado. O autarca referiu que têm existido algumas intervenções pontuais, mas considerou insuficiente a presença de equipas no terreno face à dimensão dos estragos. Pedro Rosa sublinhou ainda que problemas semelhantes afectam outros territórios e que, nalguns casos, a resolução poderá arrastar-se no tempo.