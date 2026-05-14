uma parceria com o Jornal Expresso
14/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 14-05-2026 13:00

Sardoal cobra respostas a empresas por causa de postes no chão e cabos pendurados

pedro rosa
Pedro Rosa - foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Assembleia Municipal do Sardoal marcada por críticas à demora na reposição de infraestruturas de telecomunicações danificadas pelo mau tempo. Há moradores sem internet há semanas.

A demora na reparação das infraestruturas danificadas pelas recentes tempestades esteve em destaque na Assembleia Municipal de Sardoal, durante o período antes da ordem do dia. O deputado socialista Aníbal Lobato denunciou a existência de postes derrubados, cabos soltos e fios pendurados junto a habitações, situações que, semanas depois das intempéries, continuam a afectar o quotidiano de vários habitantes do concelho.
O eleito classificou alguns casos como “vergonhosos”, apontando falhas sobretudo nas redes de telecomunicações. Segundo relatou, continuam a existir postes caídos no chão e cabos agarrados a casas, sem que as empresas responsáveis tenham procedido à reparação definitiva. Aníbal Lobato reconheceu que a responsabilidade directa não é da câmara municipal, mas defendeu que deve ser a autarquia a pressionar as operadoras para que actuem com urgência. “As empresas correspondentes têm de fazer rapidamente a reposição dos postes e a recolocação dos fios como deve ser”, afirmou o deputado do Partido Socialista, dando o seu próprio exemplo: há cerca de uma semana que está sem internet em casa, depois de a ligação entre a caixa e a habitação ter ficado partida na sequência das tempestades.
O presidente da Câmara do Sardoal, Pedro Rosa, reconheceu a gravidade da situação e admitiu que a reposição das infraestruturas, em particular no sector das telecomunicações, não tem avançado ao ritmo desejado. O autarca referiu que têm existido algumas intervenções pontuais, mas considerou insuficiente a presença de equipas no terreno face à dimensão dos estragos. Pedro Rosa sublinhou ainda que problemas semelhantes afectam outros territórios e que, nalguns casos, a resolução poderá arrastar-se no tempo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região