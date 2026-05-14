Trincão Marques diz que juntas de Torres Novas nunca receberam tanto como este ano

O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), disse na última reunião pública do executivo municipal que nunca as juntas de freguesia daquele concelho receberam uma verba tão alta como a que vão receber este ano. “Segundo as informações que tenho dos serviços financeiros não há dúvida que as juntas de freguesia estão, este ano de 2026, a receber uma verba superior a 2025 e superior a qualquer outra anterior”, afirmou a propósito da aprovação das propostas de candidatura a apoio financeiro das 10 juntas de freguesia.



De acordo com o autarca socialista as juntas de freguesia vão receber um total de 500 mil euros de subsídio de capital em 2026, sendo que no ano anterior receberam 400 mil. Também as transferências de competências subiram menos mas, referiu, aumentaram cerca de 39 mil euros, porque houve subida em proporção do salário mínimo nacional. Além destas, acrescentou, vai ser atribuída uma verba destinada exclusivamente para a recuperação de parques infantis de cerca de 55 mil euros para as freguesias que no ano passado não beneficiaram da requalificação desses espaços. São estas: Riachos, UF de Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel e UF de São Pedro, Lapas e Ribeira Branca.



“As juntas de freguesia são fundamentais, estão mais próximas dos munícipes e devem ser apoiadas ao máximo e tencionamos apoiá-las cada vez mais”, vincou. As propostas foram aprovadas por unanimidade com Assentiz a receber de subsídio de capital mais 9.658 mil euros; Chancelaria mais 9.231; Meia Via, 7.840; Pedrógão, 9.542; Riachos, 10.107; UF Brogueira, Parceiros e Alcorochel 10.473; UF de Olaia e Passo, 9.497; UF Santa Maria, Salvador e Santiago, 31.149; UF São Pedro, Lapas e Ribeira Branca, 12.663; e Zibreira, 7.833 euros.



O vereador do PSD, Tiago Ferreira, por sua vez, considera que o valor que vai ser transferido para as juntas de freguesia é inferior ao transferido no ano anterior que, segundo disse, foi de 530 mil euros. “Este documento vem confirmar que nas transferências de capital para as juntas o valor é mais baixo do que foi transferido no ano passado, no geral”, disse. Contudo, sublinhou, os vereadores do PSD votam “favoravelmente estes apoios por considerar que são fundamentais para as juntas de freguesia terem mais algum apoio”. O presidente do município comprometeu-se a apresentar um documento a comprovar o que defendeu e a refutar o que foi afirmado pelo vereador.