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Política | 15-05-2026 10:26

Cartaxo assinala 50 anos de Poder Local com debate

sala de conferencias
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Iniciativa tem a participação de figuras de vários partidos.

O Auditório Municipal da Quinta das Pratas recebe a 22 de Maio um debate sobre os 50 anos do Poder Local, com a participação de representantes do PSD, PS, PCP e CDS‑PP. A iniciativa, promovida pela Assembleia Municipal do Cartaxo, pretende assinalar as cinco décadas de poder local democrático consagradas na Constituição da República. O debate está marcado para 21h00.
A sessão será aberta por Vasco Cunha, presidente da assembleia municipal, e contará com intervenções de Fernando Seara (PSD), Duarte Cordeiro (PS), António Filipe (PCP) e Celeste Cardona (CDS‑PP). A moderação ficará a cargo do jornalista Jorge Guedes, da Rede Regional. O encerramento será feito pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Ferreira Heitor. O debate pretende promover reflexão sobre o percurso do poder local desde 1976 e os desafios que se colocam às autarquias no futuro.

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