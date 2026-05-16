Assembleia Municipal de Santarém com entrada controlada pela GNR

A Assembleia Municipal de Santarém voltou ao salão nobre do edifício do antigo Governo Civil de Santarém, hoje instalações ocupadas pelo Comando Territorial de Santarém da GNR. A entrada no edifício a quem pretendia participar ou assistir à sessão de 30 de Abril, foi controlada por militares da GNR, que exigiam a apresentação de um documento de identificação.

O presidente da assembleia municipal, Gustavo Reis, referiu que a decisão de trocar a Casa do Campino pelo novo local é uma forma de dignificar e aproximar esse órgão autárquico da população e uma forma de valorizar o centro histórico da cidade e quem nele vive e trabalha. A decisão foi elogiada por diversos eleitos, mas também houve quem duvidasse da melhoria de condições, já que o salão da Casa do Campino era mais espaçoso, além de estar dotado de melhores acessos e estacionamento. O Largo do Carmo, onde está agora o Comando Territorial de Santarém da GNR, fica no extremo de uma rua sem saída e o estacionamento nas imediações não abunda, como aliás se têm queixado os habitantes da zona com alguma regularidade.



Assembleia de Junho é em Amiais de Baixo

O presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Gustavo Reis (AD), revelou na sessão de 30 de Abril que a próxima reunião ordinária desse órgão autárquico, em Junho, vai ser realizada na vila de Amiais de Baixo. Uma medida descentralizadora que pretende aproximar esse órgão autárquico das populações e que é para continuar ao longo do mandato.