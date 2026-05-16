Sónia Ferreira escolhida por Montenegro como mandatária distrital de Santarém

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, foi escolhida por Luís Montenegro para mandatária distrital de Santarém na recandidatura à liderança do PSD. O actual presidente social-democrata, que deverá apresentar-se novamente como candidato único, vai a eleições directas no dia 30 de Maio. A escolha de Sónia Ferreira integra uma lista de 21 mulheres indicadas por Montenegro como mandatárias distritais, reunindo autarcas, deputadas, presidentes de assembleias municipais e dirigentes políticas de várias regiões do país.

Segundo a direcção de campanha, Luís Montenegro escolheu Paulo Cavaleiro, secretário-geral adjunto do PSD, para director de campanha, enquanto o deputado Almiro Moreira será o mandatário financeiro. Entre as mandatárias distritais estão várias presidentes de câmara, incluindo Isabel Simões Pinto, de Estarreja, Helena Teodósio, de Cantanhede, Marta Prates, de Reguengos de Monsaraz, Fermelinda Carvalho, de Portalegre, Andrea Silva, da Póvoa de Varzim, e Sónia Ferreira, de Benavente, que assume a representação política da candidatura no distrito de Santarém. As directas para a presidência do PSD realizam-se a 30 de Maio. O 43.º Congresso do partido está marcado para 20 e 21 de Junho, em Anadia, no distrito de Aveiro. Luís Montenegro lidera o PSD desde Maio de 2022 e foi reeleito em Setembro de 2024 sem oposição.