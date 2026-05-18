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Política | 18-05-2026 21:00

Deputados do Cartaxo exigem mais tempo para escrutinar orçamento e planos municipais

reuniao governo conferencia
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Assembleia Municipal do Cartaxo aprovou por unanimidade uma recomendação da CDU para que documentos estruturantes sejam enviados aos eleitos logo após a aprovação em reunião de câmara.

A Assembleia Municipal do Cartaxo quer pôr fim à entrega tardia de documentos essenciais à vida do concelho. Os partidos representados no órgão aprovaram por unanimidade uma recomendação da CDU para que a documentação mais relevante, como o orçamento municipal, as grandes opções do plano, a prestação de contas ou alterações ao PDM e ao PAM, seja disponibilizada aos deputados municipais logo após a sua aprovação em reunião de câmara. A proposta foi apresentada por Orlando Casqueiro, eleito da CDU, que alertou para o facto de os deputados receberem actualmente esses documentos apenas cinco dias antes das reuniões da assembleia municipal. Um prazo que, no entender do deputado, é claramente insuficiente para uma análise aprofundada de matérias que condicionam a gestão do concelho e a vida das populações. A recomendação pretende reforçar a capacidade de escrutínio dos eleitos municipais e garantir que as decisões tomadas em assembleia resultem de um debate mais preparado, informado e consequente. A aprovação por unanimidade demonstra que a preocupação é transversal às forças políticas representadas no órgão deliberativo.

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