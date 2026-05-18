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Política | 18-05-2026 15:00

Resíduos agrícolas e valas degradadas preocupam autarcas na Golegã

Resíduos agrícolas e valas degradadas preocupam autarcas na Golegã
Carlos Santana - foto arquivo O MIRANTE
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Fitas de rega arrastadas pelas cheias e práticas agrícolas que danificam valas de drenagem estão a gerar preocupações ambientais no campo da Golegã. O alerta foi deixado na assembleia municipal, onde o executivo garantiu que há situações já identificadas e notificadas.

A acumulação de resíduos agrícolas e a degradação de valas de drenagem no campo da Golegã estão a preocupar os autarcas locais, que alertam para os impactos ambientais e para os prejuízos causados a proprietários e à rede de escoamento de águas. O assunto foi levantado na sessão da Assembleia Municipal da Golegã, realizada a 29 de Abril, pelo presidente da Junta de Freguesia da Golegã, Carlos Santana, que chamou a atenção do município para situações que disse ter detectado no terreno. Entre os problemas apontados estão grandes quantidades de fitas de rega espalhadas pelos campos, depois das cheias, e a destruição de valas de drenagem provocada por práticas agrícolas consideradas inadequadas. Carlos Santana sublinhou que estes comportamentos têm consequências ambientais e podem agravar problemas de drenagem, afectando também outros proprietários. O autarca pediu uma intervenção mais eficaz para evitar que as situações se repitam e continuem a degradar o espaço agrícola.
O presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, afirmou que algumas situações já estão identificadas e foram alvo de notificação. Sobre a limpeza das valetas, reconheceu que se trata de um processo que tem de avançar com rapidez, dada a importância dessas estruturas para o escoamento das águas. Também o vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, admitiu as dificuldades na resolução do problema, explicando que muitos destes materiais agrícolas, nomeadamente as fitas de rega, não têm actualmente valor de reciclagem e acabam por ser encaminhados para aterro. O autarca garantiu, ainda assim, que estão a ser desenvolvidos esforços em articulação com entidades ligadas ao sector agrícola para melhorar a gestão destes resíduos e reduzir o impacto ambiental no território.

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