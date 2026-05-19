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Política | 19-05-2026 18:00

Obras municipais condicionadas por atrasos e incertezas no financiamento no Sardoal

obras obra
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Atrasos no Plano de Recuperação e Resiliência e na nova creche resultam em obras municipais condicionadas.

O executivo da Câmara do Sardoal admitiu atrasos na construção da nova creche municipal e indefinições relacionadas com financiamentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Questionado pelo vereador por Pedro Duque, o presidente da câmara, Pedro Rosa, confirmou que a empreitada da futura creche municipal está atrasada devido a alterações necessárias nas fundações da estrutura. Apesar disso, garantiu que o atraso “é recuperável” e que o objectivo do município continua a ser concluir a obra até ao final do ano. O autarca explicou ainda que a empreitada dificilmente ficará concluída dentro dos prazos inicialmente associados ao financiamento PRR, razão pela qual estão em curso contactos com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e com a CCDR para tentar assegurar soluções alternativas de financiamento.
Os prédios da Tapada da Torre encontram-se concluídos, outra questão colocada pelo vereador Pedro Duque, embora continuem a surgir pequenos problemas reportados à empresa construtora para correcção. Em relação à urbanização da Fonte da Estrada, um processo que sofreu atrasos devido à situação de insolvência da empresa projectista, a autarquia pretende avançar rapidamente para o concurso da empreitada, depois de garantias dadas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Também a revisão do Plano Director Municipal continua atrasada. O executivo espera acelerar o processo após novas reuniões previstas com a CCDR Lisboa e Vale do Tejo.

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