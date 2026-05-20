Alenquer atribui 2.500 euros às Festas de Santa Quitéria de Meca

Câmara de Alenquer aprovou, por unanimidade, um apoio financeiro de 2.500 euros à Comissão de Festas de Santa Quitéria de Meca, destinadas aos festejos que decorrem entre 22 e 25 de Maio.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.500 euros à Comissão de Festas de Santa Quitéria de Meca, destinado à realização dos tradicionais festejos em honra da padroeira da localidade.

A iniciativa decorrerá entre os dias 22 e 25 de Maio e constitui um dos principais momentos de convívio, tradição e dinamização cultural da freguesia de Meca, envolvendo a população e visitantes.

Segundo a proposta aprovada, o apoio municipal visa fazer face às despesas inerentes à organização do evento, que desempenha um papel relevante na preservação das tradições locais.

A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. No entanto, o eleito do Chega, Carlos Sequeira, questionou se a comissão de festas remeteu ao município o relatório e contas relativo ao ano de 2025.

A vereadora do executivo PS, Cláudia Luís, afirmou que o documento não foi enviado, mas garantiu que, futuramente, os apoios financeiros atribuídos pela autarquia ficarão dependentes da apresentação dos relatórios de contas, conforme previsto no regulamento.

A autarca adiantou ainda que a comissão de festas está a angariar fundos para a recuperação da Basílica de Meca e que foram retomados este ano os contactos com o Patriarcado de Lisboa com vista à recuperação daquele património. O próximo passo, acrescentou Cláudia Luís, será contactar a direcção do Património Cultural, I.P, tendo em vista a recuperação da basílica.

O vereador do PSD, Francisco Guerra, referiu que a Basílica de Meca é um templo católico muito utilizado por munícipes do concelho de Alenquer e de concelhos vizinhos para a realização de casamentos, tratando-se de um imóvel de interesse público. “O PSD está disponível para apoiar o projecto de recuperação a submeter ao Património Cultural”, sublinhou.