Jovens de Ourém trocaram a sala de aula pela cadeira do poder local

Alunos de várias escolas do concelho viveram um dia na pele de autarcas, acompanhando o presidente e vereadores da Câmara de Ourém. O projecto “Integra-te – Jovens Autarcas” quer aproximar os mais novos da vida democrática e mostrar que participar também se aprende.

Jovens de várias escolas do concelho de Ourém foram autarcas por um dia, no âmbito do projecto “Integra-te – Jovens Autarcas”, uma iniciativa promovida pelo Conselho Municipal de Juventude e dinamizada pela Câmara Municipal de Ourém. A iniciativa pretende incentivar a participação cívica dos jovens, valorizar as suas ideias e aproximá-los da realidade da gestão autárquica, mostrando-lhes, no terreno, como funciona uma câmara municipal e quais são as responsabilidades de quem exerce cargos públicos.

Depois de várias fases desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino do concelho, os alunos eleitos visitaram os Paços do Concelho, onde acompanharam de perto o presidente da câmara, Luís Albuquerque, e o restante executivo municipal. Durante o dia, tiveram contacto directo com a realidade de um eleito local e com os serviços que asseguram o funcionamento diário da autarquia. O projecto tem como principal objectivo a educação para a cidadania, promovendo competências como a comunicação, a tomada de decisão, a liderança, a negociação e o envolvimento activo na vida pública. Antes da visita à câmara, os alunos participaram num processo eleitoral nas suas escolas, constituindo listas, apresentando programas eleitorais e defendendo propostas para o desenvolvimento do concelho.

Participaram na iniciativa listas eleitas do Centro de Estudos de Fátima, Colégio do Sagrado Coração de Maria, Colégio São Miguel, Escola Profissional de Hotelaria de Fátima, Agrupamento de Escolas de Caxarias, Escola Básica Integrada de Freixianda, Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos D. Afonso IV Conde de Ourém, Escola Básica e Secundária de Ourém e Escola Profissional de Ourém. Luís Albuquerque felicitou os jovens envolvidos no projecto e sublinhou a importância de ouvir as novas gerações, valorizar as suas propostas e incentivar o seu envolvimento na vida democrática. Ao longo da visita, os jovens passaram por vários serviços municipais.